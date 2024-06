Bon gobernacion ta trece cosnan positivo pa pais Aruba

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister den Parlamento:

*Y ta crea envidia y resistencia cerca esnan cu no kier wak Aruba avansa ORANJESTAD (AAN): Diahuebs atardi den Parlamento, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un splicacion breve riba algun logro di e gobierno actual cu ta sumamente positivo pa pais Aruba. Prome Minister a splica cu ultimo tempo, por a nota cu Gobierno ta treciendo solucionnan structural y duradero riba diferente tereno.

Pa loke ta finansas publico, Gobierno ya caba tin presupuestonan balansa, cu surplusnan. Tambe Aruba a haya un di dos “investment grade”, cu ta prueba cu hasta institutonan financiero internacional tin confiansa den e maneho financiero di Gabinete Wever-Croes. Tambe, Aruba tin un acuerdo historico cu Hulanda, y si Aruba logra yega na un Rijkswet, lo ta un “game changer” di berdad pa finansas publico den futuro. Esaki lo ta di gran beneficio pa nos hobennan, pa asina den futuro, nan tin e espacio financiero, pa por implementa nan vision.

Turismo, cu ta e pilar economico di pais Aruba ta creciendo, e cifra di desempleo a baha na nivelnan mas abou den 20 aña, lo bin cu un indexering como reconocemento pa e trabou duro di empleadonan publico, y e nivelnan di cuido di nos grandinan, cuido di salud, cuido di salud mental ta hayando e prioridad maximo den gobernacion.

E meta di Gabinete Wever-Croes ta pa e progreso y prosperidad yega na cada hogar di pais Aruba. Y ta bay introduci un sociaal minimum, cu ta un suma minimo cu famianan mester pa por cubri nan gastonan, y asina saca nan di pobresa. Tur esakinan ta desaroyonan sumamente positivo pa pais Aruba. Prome Minister tambe a expresa cu durante su bishita na Antigua and Barbuda pa un conferencia di Small Island Development States (SIDS), el a realisa con bendiciona Aruba realmente ta. Durante mas di 20 reunion, e por a scucha y mira con otro paisnan similar na Aruba ainda ta luchando pa bay padilanti. Aruba ta un inspiracion pa e otro islanan, no basa riba storianan ficticio, sino riba hechonan cu ta wordo substancia y confirma pa institutonan internacional. “Mi ta kere cu tur e cosnan positivo, y tur loke cu e gobierno aki ta logrando, ta crea envidia cerca esnan cu NO kier mira Aruba avansa. Tur esaki tambe ta crea resistencia cerca esnan cu ta mira nan poder bira menos, pasobra e poder ta bayendo mas den man di e pueblo di Aruba, pasobra hustamente e gobierno aki ta traha pa ARUBA en general y pa salba e patrimonio di pais Aruba, pa e poder no bay den man di un hende so of un grupito so, manera e caso Avestrus a bolbe mustra nos”, Prome Minister a expresa.