Bedrijfsleven dringt aan op ‘flexibele’ tolheffing vaargeul

19/12/2021 00:00

Foto: Pixabay

PARAMARIBO – De vaargeuldiepgang van 4,5 meter voor de Surinamerivier zal op 1 januari officieel zijn. Dan zal ook als tolheffing gelden een ‘vergoeding voor gebruik Surinamerivier’ (VVG), van 6,25 US dollar per metrieke ton. Dit zal nadelig doorwerken op de consumentenprijzen. Daarom dringt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan op ‘flexibele’ toepassing van de VVG, bij het ministerie van Openbare Werken (OW) en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

“Omdat belangrijke producten in Suriname onevenredig worden belast en zullen doorwerken in de prijzen naar de consument”, licht de VSB toe in een persbericht. Ook zal het nadelig zijn voor de concurrentiepositie van Surinaamse exportproducten. “De impact op de kosten van exportproducten met lage marges zullen ook door de huidige vorm van de VVG een minder goede competitieve positie op de internationale markt innemen. We kijken uit naar verdere communicatie hierover met de overheid.”

De VSB onderschrijft overigens de noodzaak van de VVG in verband met terugbetalen van de financiering van het baggerproject door de uitvoerders. Maar vanwege het negatieve effect dat het zal hebben op de prijzen voor eerste levensbehoeften, is schriftelijk aan de minister van OW het voorstel gedaan voor ‘flexibele’ toepassing van de tolheffing.

De VSB en in het bijzonder de sector transport complimenteert Openbare Werken en de MAS voor het “transparante en effici?nte inschrijvingsproces, uiteindelijke toewijzing en uitvoering van het baggerproject van de Surinamerivier”. Ook is de VSB voorstander van voortzetting van de baggerwerkzaamheden, “gezien dit een enorme bijdrage zal leveren aan het optimaliseren van de belading van de schepen en daarmede een positief effect op de economie”.

