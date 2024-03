Awendia e grandinan cu ta core auto ta enfrenta na un reto y peligro tur dia

The content originally appeared on: Diario

Corrie Antersijn-Jacobs:

ORANJESTAD (AAN): Señora Corrie Antersijn-Jacobs, di Centro di Bario Playa Pabao, den entrevista cu DIARIO a indica cu e grupo di adulto mayor cu ta bishita CBPP, kier cambia e nomber di e Centro aki.

E dama a expresa cu pa hopi aña nan ta yam’e Playa Pabao, pero esaki no ta un nomber sino esey ta e bario, y e grupo di adulto mayor tin como 17 aña caba cu ta existi.

E dia aki nan a invita Rijschool (VRA) pa duna informacion tocante trafico, entre otro e tema di core rond di rotonde. Aunke e hendenan aki ta adulto mayor, hopi ta core auto, ta move cu nan mesun auto, y esaki ta un preocupacion.

Corrie a expresa cu e mes ta uno, pero danki Dios su casa core auto p’e, pasobra e rotondenan nobo tin dos banda y tin cu wak bon cual auto ta core pasa, y chauffeurnan ta core hopi duro y no ta tene cuenta cu tin mas auto ta bin, ta core pasa y no ta pone señal.

El a menciona cu esnan jong ta core den un ansia, den pura, y ora e mes ta core ta haya nervio pasobra e chauffeurnan jong ta core hopi duro, nan no ta wak e resto di e trafico, por dal otro patras, y esaki a sosode cu hasta tin hende cu a perde bida pa motibo di hende cu ta mira e trafico y semper tin ansia y pura. Hopi no ta respeta e leynan di trafico tampoco, y tin cu no ta ni conoce e borchinan, nan no sa kico nan ta nifica.

E ta haya cu mester bin mas educacion tocante e cambionan den trafico e ultimo añanan aki, pero esnan cu ta bay e charlanan aki kizas no ta e jongnan cu ta haci malo ora nan ta na stuur, y nan no tin pasenshi.