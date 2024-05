Awe ta cuminsa tayer di Esculturanan den Movimento

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E artista Igor Bobeldijk ta na Aruba, y awe Dialuna 13 di Mei 2024 ta cuminsa cu e tayer yama “Esculturanan den Movimento” na Ateliers89 den Dominicanessenstraat 14 na Playa.

E tayer aki ta yudabo analisa e limitenan entre lo fisico y e digital. Durante e tayer ta bay traha esculturanan cu ta duna bida cu ayudo di motornan electrico chikito y iluminacion. No preocupa, bo no tin mester di conocemento di electronica. Como componente basico di e esculturanan aki, ta uza specialmente material recicla manera plastic y carton. Por laga imaginacion guia participantenan, pasobra ta bay pone e imagennan den movecion cu ayudo di electronica.

Hunto cu Igor nos lo traha por ehempel esculturanan kinetico, aparatonan portatil y maquettenan y tambe nos lo haci experimentonan. Durante e tayer Igor lo haci nos conoci cu principio basico di electronica y programa. No ta necesario pa tin experencia. Pero si imaginacion pa pone bo ideanan den imagennan.

Na final di e tayer nos a traha un coleccion di escultura futuristico cu ta move unda cu material simpel ta bay man den man cu tecnologia moderno.

DIARIO a compronde cu e tayer aki ta for di 13 di Mei 2024 y ta sigui te 6 Juni 2024. Miembronan di Ateliers89 lo haya un prijs preferencial, y studiantenan tambe tin un otro mihor prijs. Esnan cu ta nobo y cu lo kier participa, tambe lo tin un prijs diferente. Mas detaye na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.