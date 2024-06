Awe Diamars ta deadline pa ganador grandi di Lotto 5 di Sea View Lottery 2 busca su premio

The content originally appeared on: Diario

​

Ticket bendi aki tin balor di 550 mil Florin

ORANJESTAD (AAN): Tres luna pasa, esta Diaranson 6 di Maart 2024, un persona a cumpra un ticket na e rebendedor aki di Sea View Lottery 2 na Mangel Halto. E tabata un ticket pa sorteo di Lotto 5, cu e anochi ey tabatin 550.000 Florin como jackpot.

E numbernan cu a sali na TV tabata 06, 24, 29, 34, y 35. A bin sali na cla cu tabatin un solo ticket ganador, y esey ta esun cu a wordo bendi na e lugar aki na Mangel Halto.

Awe ta e deadline pa e ganador bay busca e premio. Asina ta cumpli exactamente 3 luna cu ta wardando riba dje pa reclama su premio.

Legalmente, tur ticket di Lotto ta keda valido pa 90 dia, desde e fecha cu e sorteo a tuma lugar. Esey nifica, cu e ticket cu ainda no a wordo cobra desde 6 Maart 2024, y si bo conta 90 dia… e deadline e ora ta bira: Diamars 4 di Juni 2024.

E chens ta grandi cu e ganador no a controla ainda si su ticket ta esun ganador? Of kizas eynan ta unda cu tin hopi turista ta bay lama, kizas uno a cumpra ticket di Lotto y hamas a check si el a gana of no.

Otro posibilidad ta cu e ganador ainda ta reglando asunto prome cu e bay cobra e premio. Of kizas e ganador simplemente a perde e ticket ganador.

Pues awe ainda bo tin chens! Controla bo ticketnan un biaha mas di e sorteo di 6 Maart 2024 pa revisa bo numbernan di Lotto 5. Holoshi a cuminsa core awor si. Corda cu Oficina di Lotto ta cera pa 5:00 pm.