Argumento di Cristianismo y Casacion ta invalido pa e Ley di matrimonio di mesun sexo

The content originally appeared on: Diario

Leonardo Figaroa:

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Leonardo Figaroa kende ta lider di Partido Direccion Politiea, a bisa cu el a tende Do Nacimiento y Berlis papia riba nan argumentonan pa no aproba e ley di matrimonio di mesun sexo. Segun Figaroa, nan si ta para na fabor di e ley y mi argumento ta uno masha simpel.

Discriminacion: Figaroa a bisa cu tin cu pensa simplemente riba e relacion entre un ciudadano su derecho y deber. E pregunta importante mester haci ta di con e parlamentarionan contra e ley di matrimonio di mesun sexo no kier pa e ley drenta den vigor, pero si e comunidad mester paga belasting.

Belasting cu ta worde paga pa cubri pensioen AOV/AWW, a caso esaki no ta discriminacion? Nos ta papia riba e famia tradicional, pero ban ta sincero cuanto mayornan no ta educando nan yiunan manera mester ta den e famianan tradicional. Hopi biaha den e famia tradicional aki nos ta haya uso di alcohol y droga, abuso relacional y hopi otro mas. E ta importante pa para keto riba e hechonan aki.

Sentencia di Casacion: Segun Figaroa, su reaccion riba e argumento di señora Evelyna Wever Croes regardando casatie ta hopi simpel. Ta dificil pa su persona convence e achterban di MEP cu ta hopi conservativo pa por sostene un ley asina. Esaki tabata e minister-president cu a para den debate di KvK y Millenial y a bisa pueblo di Aruba cu e ta para pa inclusion. E inclusion awe cu nos ta biba na su man como minister-president ta cu e dicidi di bay den casacion.

Si nos lesa e conclusie di advocaten-general mi ta kere nos por conclui cu e ta importante pa nos realisa cu e hecho aworakinan nos codigo civil ta discrimina. Nos tin cu realisa cu cassatie ta rechspraak e poder judicial y e hecho cu Parlamento ta introduci e ley ta e tarea legislativo. Nos tin e separacion di poder, esaki ta importante pa asina nos por conprende cu netamente e argumento no ta valido cu mester warda riba cassatie rechtsspraak, paso mi ta positivo cu e cassatiemiddel di gobierno lo worde vernietigd, paso nan no a worde bon splica.

Separacion di Misa y Ley: Trias politica a word introduci door di e revolucion Frances cu tabata e inspiracion. E motibo di esey ta cu ta importante pa tin e separacion aki. Esaki ta pa nos por garantisa tur grupo den comunidad representacion y tambe no obstante cu e minoria no tin un bos. E ta importante pa nos saca e argumento de cristianismo for di e debate politico. Esaki no tin nada de haber cu un grupo di politiconan progressivo cu kier pusha un agenda LGBTQIA+, pero e tema ta riba un hecho cu nos ta violando articulo 1 di nos constitucion. No tin mucho pa discuti, e ta violando e ley y e ta contra e discriminatieverbod cu nos Staatsregeling ta duna tur cuidadano derecho.

Mi kier a recorda sr. Berlis cu MEP ta un partido socialista, izquierdista ta nan posicion den politica, pero mi ta sinti cu e MEP di awe a lubida kico nan lider honorario sr. Betico Croes su intencion tabata regardando e movimiento cu el a funda hopi decadasnan atras.

Sosten di 18 mil firma: Un otro argumento ta e hecho cu no tin draagvlak pa e cambio pa introduction di ley di matrimonio si mesun sexo. Pero e pregunta importante cu nos mester haci nos mes ta ken ta e referentiegroep? E 18 mil personannan aki tin derecho di voto den e eleccion na 2025? Ta personanan documenta? Cu tin un status documenta? E motibo pakico mi ta haci e preguntanan scerpi aki ta cu e ta importante na momento di colecciona firma cu mester percura cu cada firmante tambe por vota. Anto e ora ey sigur nos por papia di un populatie representabel pa bisa cu tin draagvlak.

E vision: PDP ta kere den dialogo, e ta importante pa sinta cu e lidernan di misa pa splicanan tocante e derechonan constitutional, no solamente e articulo 1 cu ta papia riba e discriminatieverbod, pero tambe e articulo I.15 inciso 1 e derecho di ta liber pa scoge nan religion y creencia.

Figaroa a finalisa bisando: “Nos ta un partido social-liberal progressivo esaki kermen cu nos ta PRO e ley di matrimonio di LGBTQIA+. Nos ta kere cu e ta importante pa introduci e ley aki y di e forma aki pasa e discriminacion cu tin actual pa laga esaki pasa pa pasado.”