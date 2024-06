AFTA ta bay cuminza investigacion tocante competencia y prijs di productonan na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Director Ernesto Kross a splica:

*Iniciando cu supermercadonan y Real Estate

ORANJESTAD (AAN)—Director di Aruba Fair Trade Authority (AFTA), señor Ernesto Kross, den un encuentro cu prensa, a duna di conoce cu nan ta bay cuminza cu un investigacion tocante Supermercado y negoshinan di Real Estate prome, y el a splica e motibonan pa esaki. E investigacion ta dirigi na competencia husto y cumplimento di e ordenanza di competencia. E meta ta pa prijs baha y calidad subi riba mercado local.

El a relata cu AFTA ta purba di haya sa con e prijs ta desaroya, ki ruta un producto tin (hopi producto ta wordo importa), con nan ta bin Aruba, kico ta sosode, ki tipo di transporte tin pa e productonan, y con e prijs ta varia durante tur e pasonan aki.

“Tambe nos ta purba haya sa ki poder tin den tur e pasonan di e supermercadonan. Ken tin un parti grandi di e mercado y kico ta sosode eynan. Kiermen, e investigacion ta pa haya sa mas kico ta sosode den e supermercadonan; nos ta enfoca mas riba e comestibelnan pasobra nos ta ripara cu tin hopi keho tocante nan prijs, y ta bisa cu ora di compara cu otro paisnan Aruba ta mas halto”, Kross a menciona.

El a agrega cu AFTA a tuma riba su mes pa haci un investigacion pa haya sa con e prijs ta varia y di con, si e ta varia y cuanto ta varia.

“Kiermen, e ta un investigacion amplio, y mi ta kere cu prome cu December nos por saca un report tambe pa nos splica kico nos a haya, ki informacion y ki conclusion nos por saca for di e investigacion. Esey no kiermen cu nos por bisa di biaha cu tin un caminda cu negoshi a kibra un ley. Esey no ta e meta di e investigacion mas amplio, pero por ta nos por sigui cu e investigacion, si”. Asina señor Kross a señala. Kross a señala cu gobierno ta dicidi kico ta wordo regula y kico no. E productonan cu ta wordo regula ta esnan cu nan prijs cu ta keda fiho. E otro productonan ta esnan cu e supermercadonan mes ta competi cu otro y eynan por wak cu tur supermercado tin otro prijs. “Esey ta pone cu e consumidor por haya unda e por bay busca loke e kier, pa un miho prijs. Esey ta e competencia anto AFTA ta para pa e competencia pasobra nos ta kere y nos sa cu esey ta haci cu e prijs ta bay ta mas abao, cu ta bay tin mas innovacion, y e calidad di servicio ta bay subi door di e competencia”, Ernesto Kross a bisa y a agrega cu AFTA ta bay haci su trabao dentro di e ordenanza di competencia, indicando cu por ehemplo, fecha di expiracion di producto no ta cay bao di e ordenanza y no ta algo specifico cu AFTA ta bay trata cu ne.