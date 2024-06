A yega momento pa para firme y bin cu reformanan fiscal cu lo yuda tanto pueblo como gobierno

The content originally appeared on: Diario

​

Otmar Oduber

*Reduccion di gastonan di gobierno mester ta central den e proceso ORANJESTAD (AAN): Na 2016 Otmar Oduber a bandona Partido AVP y un di e motibonan cu el a menciona den carta entrega na Gobernador tabata cu finansas publico no tabata sostenibel, cu no por a continua mas den e situacion ey. Esaki pasobra e tempo ey AVP a busca Sr. Angel Bermudez como minister di Finanzas pa bin implementa un reforma fiscal bayendo di impuesto directo pa indirecto, algo similar na jn BTW, pero finalmente no tabatin e cohon of curashi y a keda sin introduci e cambionan cu mester a wordo introduci .

A aumenta BBO bou gobierno di AVP y Otmar a bisa cu e ta para pa su principio y cu e no por keda banda di hendenan cu a priminti algo pero no a cumpli. Despues tin Partido MEP cu tur momento den oposicion a papia riba e mesun tema, cu mester cambia impuesto di directo pa indirecto (corda cu ta partido MEP a bin cu BBO) cobrando esaki na frontera. Nan tampoco tabatin e curashi pa tuma e decision y atrobe a bay na cobra un BBO na frontera, a pone presion riba comunidad di Aruba, pero no a resolve e problema.

Plataforma Pais ta determina y ta bisa cu mester bin cu un reforma fiscal bayendo di impuesto directo pa indirecto, pero aliviando e comunidad di Aruba pa cu loonbelasting, elimina inkomstenbelasting y reduci winstbelasting cu minimalmente e mitad.

Importante den e proceso aki ta pa reduci e gastonan exhorbitante di gobierno, algo cu e Plataforma a bin ta bogando pe pa basta tempo, pero cu ningun hende no ta worry cu esaki. Ni gremio commercial, ni gremio sindical, ni partidonan politico sosteniendo gobierno, den oposicion of pafo di Parlamento ta atendiendo cu esaki, pasobra ta parse cu ta mas importante pa wak con ta acusa otro, con por yama otro pa corupto, con por zundra otro, con por tira culpa riba otro.

Faltando un aña pa eleccion nan no ta atendiendo cu e temanan di p.e. reduccion di ministernan, reduccion di miembronan di Parlamento.

Esaki ta temanan cu Plataforma Pais ta papiando di nan caba, nan ta menciona reduccion di ministernan te na 5 y miembronan di Parlamento te na 15.

Igualmente nan ta para pa saca nombramento di empleadonan publico for di man di politiconan y tur esaki conhuntamente cu otro cambionan pa yega na un reduccion di gastonan di gobierno cu un minimo di 12% sin cu ta bin mas medida riba pueblo pa e proximo 2 añanan.