Un yamada ta bay pa cada un cunukero pa aporta dato di kico y cuanto nan ta produci

The content originally appeared on: Diario

​

Nathalie Maduro, directora LVV:



Ta necesario pa sostene nan miho y mustra nan seriedad

ORANJESTAD (AAN) Directora di Santa Rosa (LVV), Nathalie Maduro a señala den entrevista cu DIARIO, cu e trabao di plantacion ta un trabao duro te ainda.

Aruba conoce dos grupo di cunukero, cu ta un punto den cual LVV a enfoca den su presentacion pa e delegadonan di Surinam.

Tin esnan cu ta planta pa hobby y esnan comercial. Y den e dos categorianan aki tin esnan cu ta planta pa consumo propio. Tin esnan cu ta planta kizas cu, un proposito comercial, entre famia, amistadnan, pero cu kizas no ta asina grandi.

“Pues, cada tiki cu wordo produci nos tin cu wak’e como un ‘potential comercial farmer’ cu, den futuro, nos ta spera cu por tin mas di eseynan, cu toch ta yega pa abastece e mercado local”, Nathalie Maduro a bisa.

Ademas, el a comenta cu como Santa Rosa nan no ta wak e parti di Horeca mucho, pasobra eynan tambe tin un peticion grandi cu ta wordo haci di produccion local, pero LVV tin cu wak e seguridad di cuminda pa nos hendenan prome.

“Dus, e reunion a bay bon den Parlamento. Nos a presenta kico ta Minister su vision, y e direccion cu Minister ta bayendo awo ta mas plataformanan pa por haya informacion tambe di e productornan, y no solamente di agricultura pero tambe di e parti di crianza, y e parti di pesca”, Maduro a subraya.

APELACION:

Di parti di Santa Rosa Nathalie Maduro kier a haci un apelacion di curazon na cada un persona cu ta planta, cria y pisca, pa aporta datonan.

“Nos falta hopi dato. Santa Rosa tey pa sostene e productornan local, pero nos no por defende of trece efectonan dilanti si nos no tin cifranan pa mustra e seriedad di nos productornan”, Maduro a indica.

“Nos ta wak’e, nos ta wak hopi mas cunuco, nos ta wak cambionan den e cantidad di trabaonan cu nos ta haciendo, nos ta wak’e den e cantidad di awa cu nos ta entregando, cu si tin un incremento den e peticionnan pa servicio, pero lamentablemente, nos no tin e datonan di kico y cuanto ta wordo produci”, Nathalie Maduro, director di Santa Rosa a remarca.

El a agrega cu den e caso aki LVV no mester sa nan prijs. Pa nan importante ta kico y cuanto ta wordo produci pa luna. “P’asina nos por conseha nos minister miho y tambe pa duna conseho na otro departamentonan. Tin un ley, por ehemplo, na Curacao cu Santa Rosa ta wak’e como un opcion den futuro p’e, cual ta e ‘Ley di Proteccion riba Productonan Local’, pa si acaso tin suficiente no ta necesario importa productonan, pero no por haci esey ainda si no tin datonan realistico di kico ta wordo produci pa luna”, Maduro a señala.

El a agrega cu, cu esaki e ta spera di tin un tiki mas confianza y aworaki LVV mester di e parti di e productornan nan compromiso y dunamento di datonan, pa nan por ta un tiki mas fuerte para.