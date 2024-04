Un punto di acuerdo den e CAO a genera cierto conflicto entre un par di departamento na Hospital Horacio Oduber

The content originally appeared on: Diario

Mediador Anselmo Pontilius:

ORANJESTAD (AAN) — Mediador Anselmo Pontilius, den un entrevista cu DIARIO, a elabora tocante un conflicto cu a surgi na Hospital Horacio Oduber cu tin di haber cu un acuerdo di trabao (CAO), cu ta inclui mey ora di descanso dentro di e ocho oranan laboral, cu ta trece cu ne cu e trahado ta 8 ora y mey na pia di trabao.

“El a cuminza cu e parti unda tabata tin un acuerdo di trabao caba, di ocho aña, unda cu dentro di 8 ora e trahadornan ta haya un descanso. Ta trata di departamentonan hopi complica cu no necesariamente por tuma 30 minuut, por ehemplo sala di operacion, cuido intensivo, etc”, Pontilius a relata.

Pontilius a menciona cu siman pasa ora el a media, na momento cu tabata tin confrontacion, cu e partidonan a bay di acuerdo y ley ta permiti awo, cu e dunador di trabao y e sindicato por modifica orarionan.

“Logico cu no tur ora e ta cay na agrado di tur hende, pasobra si un hende a traha 20 of 30 aña largo e ta ocho ora na trabao y den e lapso aki e tin un descanso y na mesun momento e ta bay cas 4’or, el a planea su bida rond di 4’or padilanti.

Den e caso aki tin un Contrato Colectivo y ta bisa cu entrante Januari 2024, e ta na ocho ora pero e ta fisicamente, 8 ora y mey na pia di trabao, pues den dje tin e mey ora di descanso. Nan a introduci’ e na varios departamento”, Anselmo Pontilius a menciona.

El a sigui splica cu un di e confrontacionnan cu tabata tin ta den sala di operacion, pasobra nan trabao ta complica y loke ta hunga un rol hopi importante ta locual mester tene cuenta cu nan, cu e frecuencia cu operacionnan ta tuma lugar, por ehemplo.

“E motibo pa e parti akinan ta serio, alomenos loke a acorda pa e trahadornan den Sala di Operacion cu en vez cu e ta bay door for di 1 di April, nan a hale pa 1 di Juni of 1 di Juli. Esey ta un palabracion na mesa. Tin otro departamento ta bisa cu si a hacie pa un departamento pakico pa nan no, y e lo keda un proceso den cual ta bay tin hopi combersacion pa bisa cu nan a acorda entrante Januari 2024 un acuerdo, cu t’asina e ta, pero den practica con nan ta bay hacie miho, pa tur dos partido por biba cu ne, di tal forma cu bo no ta sinti insatisfaccion, sigur, na nos unico hospital”, Mediador Anselmo Pontilius a subraya.