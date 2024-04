Ta ora pa Parlamento di Aruba trata e Arbowet mas pronto posibel

The content originally appeared on: Diario

Diego de Cuba, presidente di STA:

ORANJESTAD (AAN) –Diadomingo 28 di April, tabata Dia Internacional di Seguridad y Salud na Pia di Trabao y den entrevista cu DIARIO, e lider di Sindicato di Trahadornan di Aruba (STA), Diego de Cuba, a indica cu International Labor Organization (ILO) e aña aki a enfoca hopi riba e cambio climatico cu nos ta experienciando, y hopi hende no ta realiza, no sa of no kier compronde, cu e cambio climatologico ta matando, mundialmente, mas of menos 2 miyon hende pa aña, cual ta un suma espantoso.

De Cuba a sigui bisa cu tin paisnan cu tin nan leynan pa proteha e clase trahado, manera Hulanda cu tin su Arbowet na su lugar caba, riba e tema aki. Pero apart di esey tin hopi cos cu mester wordo drecha, segun Diego de Cuba.

“Aki na Aruba nos a bin cu e ley di Arbo, cu practicamente nos ta copiando for di Hulanda, pero nos a modifica esaki den nos sistema unda cu e por wordo introduci na Aruba tambe. Pero lamentablemente nos no a keda cla cu ne”, de Cuba a splica.

El a agrega cu Diadomingo STA tabata tin un programa radial, na unda un par di sindicalista tabata tey y un experto den Arbo, y nan a elabora basta amplio riba e tema di seguridad y salud, na pia di trabao.

“E pida aki ta hopi importante pasobra mirando e solo hecho cu edad di pensioen a subi pa 65 aña, anto tin cierto sectornan unda bo ta puntra con e hendenan aki ta bay yega 65 aña trahando den e sector ey, y sector di construccion ta un di nan.

Nos sa cu hopi di e hendenan aki ta traha den higra di solo, y e solo no ta haci wega. Tin algo pasando cu nos planeta y e cambio climatologico ta haciendo bastante daño no na naturaleza so, pero tambe na e ser humano. Kiermen, aworaki ta di sumo importancia pa gobierno di Aruba y den e caso aki nos a yega na un conclusion ayera, cu mester manda un manifiesto y un peticion di parti di e gremio sindical pa Parlamento di Aruba cuminza atende cu e ley aki (Arbo) mas pronto posibel y pa e wordo introduci manera cu mester ta, y na caminda bo ta drecha tur e foutnan cu kizas lo bin cu ne. Pero, nos mester haci algo!”, Diego de Cuba a remarca.

El a agrega cu e ta mira cu e les miho y mas fuerte cu Aruba a haya ta e temporada di Covid-19, cual a trece cu ne tambe cu a bin mas cambio den e leynan di Arbo, vooral na nos Madre Patria Hulanda, cu a adapta na e leynan aki, pasobra aworaki tin hende cu por traha for di cas, lo antes no tabata por pero awo si ta posible y tin hopi hende cu ta haci esaki y hasta por haci nan trabao den exterior. El a bisa cu mester analiza kico ta e cambionan cu Hulanda a trece den Arbo pa wak si aki na Aruba por adapta nan.