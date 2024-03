Situacion na dump y RWZI ta explosivo

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber

ORANJESTAD (AAN): Na e momentonan aki no tin un maneho di desperdicio na Aruba. Ta papia di un economia circular, cual ta algo positivo, pero cu anteriormente a wordo critica. Tempo Otmar Oduber a inicia cu esaki, criticanan tabata cu e edificio na Pos Chikito ta di un amigo/sponsor di dje. Ta trata di e mesun edificio cu a wordo gehuur pa gobiernonan di tanto AVP como MEP pa 12 aña largo. Intencion ora a huur e edificio aki tabata pa haci di dje e centro di reciclahe cu e meta pa laga comunidad realisa cu mester bay produci menos desperdicio na Aruba.

Mientras tanto e actual minister encarga cu desperdicio ta bisa cu e ta minister di Medio Ambiente tambe y cu esey ta su meta principal. Pero, e ta bay haci 3 aña sinta y te dia di awe no por scucha di un ley pa medio ambiente of di maneho diferente na lo cual a wordo laga atras relaciona cu medio ambiente.

Otmar, durante su 2 aña como minister di Medio Ambiente a percura pa tin e maneho di ‘Build with Nature’ cu no ta permiti pa djis traha un cas, basha mata abou, etc. e proceso ta wordo controla y vigila door di DNM prome cu haya bouwvergunning. Tambe a bin cu e maneho cu mester tin un aanlegvergunning pa evita cu terenonan ta wordo roza sin tene cuenta cu tur e matanan y animalnan proteha den ley.

A bin tambe cu e ley di Aruba Marine Park, pero awe no ta tende nada riba dje. A bin igualmente cu un voorbereidingsbesluit riba e ROPV caminda a para e fiesta cu tabatin di gobiernonan pa duna hotel y condominionan na Aruba. Loke ta den construccion awendia ta bin di permisonan duna 10 pa 15 aña atras, cu excepcion di e hotel cu ta wordo construi na San Nicolas, cual Otmar ta para pe.

“No tin maneho, e minister simplemente ta arogante, en bes di bin afo y bisa cu tin un maneho cu a wordo laga atras, ‘lagami reach out un rato, ban wak kico nos ta cambia den e ley di Serlimar, pero ban pase pasobra nos mester un Serlimar fuerte’, e ta prefera di keda keto y laga e problematica di medio ambiente y desperdicio di sushi sigui aumenta”. E situacion ta asina peligroso cu hasta asbestos ta wordo dera na un manera insigur na Ser’i Teishi.

A cera un dump y a habri 200 rond Aruba. Si yama e reunion y pasa e ley di Serlimar, ta habri porta pa e compania por para riba su pia y soluciona e problematica di desperdicio for once and for all na Aruba. “Ta cohon tin mester pa yama e reunion den Parlamento”, Otmar Oduber a finalisa.