Polis a los tiro di advertencia coriendo tras di delincuente

The content originally appeared on: Diario

Diadomingo marduga cerca di Hotelnan di Palm Beach



Hoben deteni cu machete basta grandi

ORANJESTAD (AAN): Diadomingo marduga banda di 2:30 am, Central di Polis a dirigi tanto unidadnan di Polis di Playa y tambe di Noord pa bay rumbo South Beach Center na Palm Beach, como cu riba e parkinglot patras di Benihana tin un pelea grandi andando cu machete.

Polisnan a cuminsa mobilisa pa eynan, y a keda sigui haya mas refuerso debi cu cu tin arma envolvi den e pelea.

E prome unidadnan cu a yega eynan, a wordo acerca door di Security, kende a splica cu e bringadornan ta un grupo di hoben cu di berdad tabatin arma den nan poder. Security a sigui agrega, cu e grupo di hoben awor a cana bay zuid rumbo pa The Village Mall. Polis a duna e detaye aki via nan Tetra-Radio pa otro unidadnan.

Polisnan cu tabata yegando, a desvia bay mesora den area di e lounge di Fat Tuesday na The Village Mall. Pero ora di yega banda di Gianni’s Restaurant, nan a mira un grupo grandi di hoben ta cruzando caya pa bay banda di Bohemian Restaurant cerca di Barcelo Aruba Resort.

Net ora cu Polis a pasa banda di e hobennan, e agentenan a mira claramente con un di e hobennan a saca un obheto parecido na un arma for di su faha di carson banda dilanti. Polis a mira cu e obheto aki tin man preto, y ta parce un arma di candela. Polisnan a core para pa asina bay papia cu e hoben.

Pero ora cu Polis a trata di stop, a mira con e hoben a wak dennan direccion, y mesora a cuminsa core bay direccion pabao. Polis a mira cu e hoben aki bisti cu un sweater preto, keds preto, y tin un schoudertas preto tambe.

Polisnan a cuminsa cu un persecusion na pia. Coriendo su tras, a mira claramente cu e tin e arma teni den su man drechi. Polisnan a mira tambe cu e pida mas abao di e arma, color preto, ta sali for di su man tambe.

Na tres ocasion, cu voz halto e oficialnan di Polis a grite pa e tira e arma abao, y pa e stop di core. Pero e no a cumpli cu esaki. Aki Polis a saca su arma reglamentario y coriendo su tras a los un tiro di advertencia den halto. Pero e hoben aki a sigui core bay direccion pabao den e pasiyo meymey di Hilton Aruba Resort y Barcelo Aruba Resort. Polis a sigui core su tras, y diripiente a mira cu e no tin e arma mas den su man. Poco despues e oficial a perde e hoben cerca di e Playground di Barcelo, coriendo dieccion panort y a sigui core. Otro Polisnan a keda core su tras, y mas di dos biaha a grite pa e benta e arma abao y stop, pero e no a cumpli cu esey.

A base di esey, demas unidadnan a sigui cu buskeda di e hobennan aki. Poco despues a bin topa cu e hoben banda pariba di e Playground den un pasiyo. E hoben tabata abao gehurk cu su rudianan na piso, cu su mannan den carson. Polis aki a bolbe dune ordo 2 biaha pa hisa su mannan na halto y pa e bira su curpa. Pero e hoben no tabata haci nada.

Polis a yega cerca y asina gara su mannan, pero ainda e hoben kier a resisti, pero Polis cu tactica a domin’e. E hoben a wordo identifica como inicial L.

Durante cu a rista den su schoudertas, no a haya nada particular. Nan a puntre unda el a benta e arma. Na comienso e no kier a bisa nada. Pero mas despues el a bisa Polis cu e ta bay mustra nan unda el a benta e arma.

Nan a cana cu e hoben bek na e pasiyo entre Hilton Aruba Resort y Aruba Barcelo Resort, y na un pida yerba, el a mustra nan e arma. A bin nota cu ta trata aki di un machete grandi cu man preto. Polis a confisca e arma. E hoben a keda deteni, hiba Warda di Polis unda el a ser presenta dilanti Fiscal Auxiliar.