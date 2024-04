Minister Geoffrey Wever ta apoya United Farmers Aruba pa yuda desaroya sector di agricultura comercial na Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs, 18 di april, United Farmers Aruba a pone enfasis riba e importancia di desaroya e sector di agricultura comercial.

Dialogo y intercambio di informacion cu gobierno ta esencial pa hunto logra resultado na beneficio di Aruba.

Aunke Aruba su economia chikito ta enfrenta retonan debi na su dependencia riba factornan externo, e potencial pa diversifica e economia local ta existi, manera a keda demostra durante e pandemia cu produccion local di fruta y berdura di calidad. E talento empresarial di comerciantenan local ta un pilar fundamental pa e expansion di e sector aki.

Varios documento clave ta forma e cuadro pa stimula agricultura comercial pa bira un sector economico nobo manera e advies di Sociaal- Economische Raad “Voedselzekerheid op Aruba”, rapport di World Bank “Building Aruba’s Food security During the COVID-19 Pandemic and Beyond. E documentonan aki hunto cu e Plan Nacional di Accion 2023 – 2025 “Aruba’s Transitie Naar Een Duurzaam en Inclusief Economisch Model”.

Pa apoya empresarionan actual y esnan aspirante den e sector, Minister Wever y Minister Arends, den colaboracion cu Qredits Aruba, ta ofrece e “Agri-Business Academy” desde 2022. E programa aki ta dirigi na fortalece conocemento y habilidadnan den Business Management.

Ademas, pa atende e necesidad di acceso na financiamento, a introduci e “Agri Fund”, lansa na maart 2024. E fondo di Agri-Fund ta provee prestamo na interes reduci di solamente 2% pa sumanan entre Afl. 5.000 y Afl. 200.000. E Agri-Fund tin un capital total di 3 miyon Florin cu pa ser inverti den proyectonan agricola comercial. Durante su inauguracion, seis (6) comerciante agricultor a ricibi un total di AFL 732,000 na fiansa, cual ta un adelanto grandi segun e agricultornan mes.

Minister Geoffrey Wever ta felicita United Farmers Aruba cu e encuentro informativo y ta desea tur nos agricultornan comercial exito pa logra nan metanan cu ta di beneficio pa desaroyo economico di Aruba.