Meer over vaccineren in ‘Meer dan Muziek’

“We willen weten wat nu het resultaat is van het vaccineren; waar gaan we naar toe? Deze informatie is niet geheel duidelijk voor de gemeenschap. We willen zo veel mogelijk de juiste informatie vanuit de juiste kanalen delen met de gemeenschap.” Radiopresentator Quintis Ristie heeft maandagavond in het programma ‘Meer dan Muziek’ van Radio ABC als gast Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatiecteam Covid-19. Daarbij krijgen de luisteraars de gelegenheid vragen te stellen.