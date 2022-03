‘Ik daag God uit om ons land te helpen’

02/03/2022 18:00

Valerie Fris

Kitty Astwood-Olff bidt elke donderdag met leden van haar gemeente op het Onafhankelijkheidsplein om Suriname uit zijn geestelijk juk te bevrijden.

Foto: dWT



PARAMARIBO –

“Men heeft van alles geprobeerd, maar niets helpt, want het land zit geestelijk vast. Zelfs stakingen helpen niet meer. Dit alles heeft een geestelijke oorzaak”, concludeert Kitty Astwood-Olff, notaris en voorganger van de gemeente Prayer Movement of the Lord Jesus Christ. Samen met anderen is ze eerder bij de regeringsleiders geweest om met hen te bidden, maar ze zegt een opdracht van God te hebben gekregen om het anders aan te pakken en in het openbaar te bidden.

Elke donderdagmiddag – van drie tot vier uur – roept

Astwood-Olff daarom met enkele voorbidders van haar gemeente op het

Onafhankelijkheidsplein de Heer aan voor land en volk. “Als wij

kijken zien wij vanuit het Onafhankelijkheidsplein alle drie

machten van Suriname: de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende

macht. Dus geestelijk ook een centrum waar macht wordt uitgeoefend

in dit land. Dat is de reden dat wij vanuit dit plein bidden.”

Wit

De voorganger is duidelijk over de situatie in het land. “Als je

het nou wil zien of niet – en ik ben al vijftig jaar – maar ik heb

het nooit zo slecht gezien in dit land.” Zij en de voorbidders zijn

steeds in het wit gekleed. Daar heeft ze een ‘simpele’ verklaring

voor. “God is een God van eenheid en Hij kijkt niet naar kleur.

Wanneer God naar je kijkt, ziet Hij jouw geest en die heeft niet

een bepaalde kleur. We kozen voor wit omdat alle kleuren hierin

zijn verenigd. We willen geen scheiding.”

Ze roept alle gelovigen, van welk kerkgenootschap dan ook,

ongeacht etniciteit, politieke kleur of wat dan ook op om mee te

bidden en zou willen dat deze gebedsmanifestatie hogerop wordt

gebracht. “Wij dagen God uit om dit land te helpen. Als Zijn woord

waar is en Hij de oppermacht is dan gaat Hij zeker

antwoorden.”

Muren

Volgens Astwood-Olff zijn er geestelijke muren rondom Suriname

die moeten neervallen. “Muren tussen politieke partijen moeten

neervallen, want God is een God van eenheid en Hij laat ons zien

dat alleen door eenheid er kracht is. Doordat er nu geen eenheid is

valt alles uit elkaar.” Ze verwijst naar de oorlog tussen Rusland

en Ukraine en voegt toe het gevoel te hebben dat Surinamers niet

begrijpen hoe ernstig de situatie is en hoe dichtbij die van hen

staat. Ook daarvoor wordt er gebeden.

“Wij zijn van plan dit te doen totdat God inkomt, want Suriname

heeft het hard nodig. Het maakt niet uit. Ook al zou dat twee jaar

duren. Als we aan God iets hebben beloofd, gaan we het doen al

staan we met zijn drieen. We komen en doen wat God van ons heeft

gevraagd. Wij zullen doorgaan, of nu de zon schijnt of als het

regent.”







