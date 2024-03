Hogeschool Rotterdam ta brinda oportunidad na studiante Arubano pa sigui enseñansa HBO

The content originally appeared on: Diario

Diaranson tin anochi informativo online

ORANJESTAD (AAN): Siman a habri cu e informe, cu Hogeschool Rotterdam ta bay brinda oportunidad pa studiantenan di aruba sigui enseñansa diHBO sin diploma, y esai atraves di e trayecto di 21+.

Si acaso bo no tin diploma di HAVO, VWO, MBO nivel 4 of MBO largo cu ta permiti bo pa worde admiti na e estudio di bo preferencia? Y bo tin 21 aña of mas riba 1 di October 2024 y bo ta desea di cuminsa un associate degree of un bachelor na September 2024?

Nos tin bon noticia pa bo! Haci e examen di Admision 21+. Si bo completa e examen cu exito, bo por worde admiti na e estudio di bo escogencia na Hogeschool Rotterdam. E trayecto aki ta inclui un test di habilidad y un maximo di 4 examen di admision.

Si bo completa e trayecto cu exito, bo por cuminsa e estudio di HBO di bo preferencia na Hogeschool Rotterdam na September 2024! Esaki ta un oportunidad unico pa e studiantenan sigui nan soño y sigui enseñansa avansa na nivel di HBO, hasta sin diploma di scol secundario.

Registra AWE ainda pa e anochi informativo online cu lo tuma luga riba Diaranson venidero 13 di maart for di 7:00 pm te cu 8:00 pm. Manda un email pa:

Asina bo ta registra. Lo bo ricibi un link pa e zoom meeting.