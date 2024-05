Hof a señala cu Susebeek a haya 11 tereno for di Benny Sevinger y a bende un tereno pa 2.4 Miyon Florin

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs henter mainta Hof di Corte Superior a dedica na tratamento di e caso den apelacion di Pieter Susebeek. Benny Sevinger tambe mester a presenta caminda Hof a haci un cantidad di pregunta, tanto na Susebeek como Sevinger.

Hof a bisa cu e acusacion contra Susebeek ta cu el “a cumpra Sevinger” door di traha cura di aluminium, cumpra un machine grandi di gym pa train y cumpra drip system pa Sevinger. Hof a mustra cu e acusacion ta bisa cu Susebeek a haci esakinan pa asina haya terenonan erfpacht for di Sevinger. Tambe ta acusa Susebeek di a laba 1.3 miyon Dollar (2.4 Miyon Florin).

Acusacion- Susebeek a cumpra Sevinger: Hof a mustra cu desde 1987, Susebeek a traha cu Gobierno. Desde 2010, el a traha como consehero di Sevinger den Gabinete Eman 1 y 2. Segun e acuerdo, Susebeek tabata traha 40 ora pa siman y su oficina tabata na DOW pasobra no tabatin otro oficina disponible.

Hof a puntra Sevinger con esaki tabata hinca den otro. Sevinger a bisa cu Susebeek tabata na su disposicion y Susebeek mester duna informacion di pensamento den comunidad riba proyectonan cu lo ta andando. Ta asina cu Susebeek y Sevinger ta hopi bon amigo. Nan ta considera otro como ruman.

Hof a mustra cu tin un email di Sevinger pa Susebeek caminda Sevinger ta pidi Susebeek 5 Mil Dollar pa paga e compania cu ta traha curanan di heki di aluminium na Miami. Susebeek a usa su compania Pats pa paga e gastonan. Hof a mustra cu dia 9 September 2014, e compania Pats a paga e 5 mil Dollar. Na Februari 2015, Pats a paga 3 mil Dollar riba e cura di aluminium.

Segun Susebeek, Sevinger a paga back y a hiba e placa na su administracion. Hof sinembargo a mustra cu na LandsRecherche, Susebeek a duna un otro declaracion cu ta Sevinger ta regla su asuntonan pa su mes. Hof a mustra cu e accountant di Susebeek ta bisa cu Susebeek a trece placa pa deposita riba su credit card pero no a bisa cu e placa ta di Sevinger. Investigacion ta mustra cu dia 22 Januari 2015 tabatin un pago riba cuenta di Pats. Hof a mustra cu investigacion ta mustra cu no por saca afor cu ta Sevinger a haci e pago aki.

Cumpra drip system: Hof a mustra cu Susebeek a cumpra drip system for di Fantastic Garden pa Sevinger. Tabatin tres pago di Pats. Na December 2018, Pats a paga 2 mil Florin na Fantastic Garden y e mesun dia 2 mil Florin a worde deposita riba cuenta di Pats.

Na Maart 2016, Pats a paga 3 mil Florin na Fatastic Garden y e mesun dia 3 mil Florin a worde deposita riba cuenta di Pats. Na Mei 2016, Pats a paga 3 mil Florin na Fantastic Garden y e mesun dia 3 mil deposita riba cuenta Pats. Hof ta haya esaki hopi straño.

Segun Susebeek, señora di Sevinger a hiba placa na Pats y administracion a deposita esaki riba cuenta di Pats. Despues Susebeek a firma cheque pa hiba Fantastic Garden. Hof a mustra cu Susebeek a declara na LandsRecherche cu esaki por ta un fayo di administracion pasobra a deposita placa riba cuenta di e compania Pats y despues ta traha un cheque riba nomber di compania pa paga Fantastic Garden.

Hof a remarca cu pakico no a hiba e placa mes cash y pakico e señora di Sevinger no a bay Fantastic Garden cu ta keda mas cerca di su cas cu core bay te na e compania Pats. Sevinger a bisa Hof cu door cu tur dia tin hopi hende ta bay na su cas, a dicidi di traha un cura di aluminium. E motibo cu su señora no a bay Fantastic Garden ta pa evita cu hendenan lo bay acerk’e pa haya un cita cu Sevinger.

Gym di 11 mil Dollar pa Sevinger: Hof a mustra cu un machine di train grandi, cu a worde busca di Merca, a bay na cas di Sevinger pa un gym. E compania Pats a paga 11 mil Dollar pa e machine aki. E machine ta riba nomber di Sevinger y el a bestel esaki. Sevinger a bisa cu na 2017 e machine a bay su cas pasobra e no ta fit na cas di Susebeek.

Hof a remarca cu ora ta busca e machine, ta wak e grandura pa e por keda den e lugar. Segun Susebeek, a haci un fayo cu calculacion. El a bisa Hof cu el a dicidi cu e no kier pone e machine den su gym pasobra sino e lo mester kita otro machinenan cu e ta gusta train riba nan. Pesey e no a laga e machine yega su cas. A manda e machine na cas di Sevinger. Segun Susebeek e intension ta cu e machine di train lo bay na cas di su yiunan cu actualmente ta bou construccion.

Haya 11 tereno: Hof a mustra cu durante Gobierno di AVP entre 2010 y 2017, 5 empresa di Susebeek a haya 7 tereno y un a haya den opcion. Susebeek a pasa un compania riba nomber di un ruman kende a haya un tereno. Tambe tin tereno cu Susebeek a haya pa su mama y rumannan. En total ta trata aki di 11 tereno.

Susebeek ta haya tur cos di Sevinger: Hof a mustra cu for di investigacion di LandsRecherche ta sali na cla cu e hefe di DIP a señala cu Susebeek “ta haya tur cos for di Sevinger”.

Ta increibel con hopi tereno Susebeek a haya. Hof a confronta Susebeek cu e declaracion di e hefe di DIP. Segun Susebeek esakinan no regalonan di Sevinger y tampoco e machine di train. Segun Susebeek, for di 2006, e tabata pidi terenonan pero no a haya. Segun Susebeek, e hefe di DIP mes, na 2010 cu Susebeek a bolbe pidi e mesun tereno di 2006, el a aproba e peticion.

Sevinger- Pakico Susebeek no por haya tereno: Hof a puntra Sevinger si e sa cu e compania Pats ta di Susebeek. Sevinger a bisa Hof cu e no tabata sa. Hof a remarca cu si ta den serio Sevinger ta bisa esey, siendo cu Pats a paga cosnan pa Sevinger. Sevinger a bisa cu awor e sa pero e no ta busca pa sa cual companianan ta di Susebeek. Hof a remarca cu den e peticion di tereno ta para bon cla e companianan di Susebeek.

Hof a puntra Sevinger, mirando cu Susebeek ta su bon amigo, si e lo no mester tabata mas reserva cu duna tereno. Sevinger a bisa cu e no ta haya asina.

Un otro compania di Susebeek, esta BPD ta di un yiu di Susebeek. Hof a mustra cu aki tambe a haci peticion pa tereno na Eagle Beach di 3 mil meter. Sevinger a aproba e peticion y mand’e DIP pa worde ehecuta.

Mahogany Residence (un otro compania di Susebeek) tambe a haci peticion pa tereno na banda di Bubali Plas. LandsRecherche a remarca cu ta straño cu promer cu e peticion a yega, Sevinger a haya conseho di DOW net 2 siman promer pa no duna e parcela pasobra tin riolering bao di dje. E mesun dia cu Susebeek a haci peticion pa tereno, Sevinger a aproba y ta bisa cu e situacion ta ok y manda pa DIP pa ehecuta.

Hof a remarca cu tin varios prolongacion di opcion firma door di Sevinger siendo cu e palabracion di DIP ta, cu mester cumpli cu e exigencianan den 6 luna pa asina haya e erfpacht. Sevinger a bisa Hof cu hopi biaha ta prolonga e periodo pasobra companianan no ta keda cla cu tur e cosnan.

Bende tereno pa 2.4 miyon Florin: Hof a sigui cu e investigacion di LandsRecherche cu ta mustra cu riba 10 December 2012 un compania di Susebeek a haci peticion pa un tereno di 762 meter na unda DOW tabata. Manera e peticion a drenta, Sevinger a duna aprobacion y mand’e pa DIP ehecuta. Te 27 Juni 2014 e peticion aki a yega na DIP. Segun Sevinger esey no por.

Hof a mustra cu DIP a manda carta cu a base di instruccion di Sevinger, no tin nada contra pa duna opcion pa e tereno. Hof a mustra cu na dado momento Susebeek a bende un compania di Harms e tereno pa 2.4 miyon Florin. Susebeek a bisa Hof cu el a haya sa cu e comprador no mucho leu for di e tereno, a bende un tereno pa 11 Miyon Florin. Hof a mustra cu Susebeek a paga 10 mil Florin pa e tereno y a gana 2.4 Miyon Florin. Segun Susebeek, esey ta e calculacion cu el a haci di e proyecto cu e kier a traha eynan. Ta asina cu e 2.4 Miyon Florin a worde deposita na un banco na Curaçao.

Hof ta haya straño cu segun investigacion, Susebeek tin un hipoteca na banco na Aruba di 1.3 Miyon Florin y tin 2.4 Miyon Florin deposita na un banco na Curacao. Susebeek a bisa cu como desaroyador di proyecto, e ta usa prestamo di banco pa haci proyecto. E placa ta poni un banda cu e lo por usa pa su yiunan of su mes ora e bay cu pensioen.

Hof a bisa cu segun LandsRecherhce, esaki ta crea e sospecho cu Susebeek lo tin e placa wanta pa otro hende. Susebeek a desmenti esaki.