Fundacion DUCAPRO lo reuni cu tur radioemisora na Aruba riba tarifa pa derecho di autor

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta den Corte di Husticia a trata e caso sumario cu e fundacion DUCAPRO representa pa mr. David Kock a cuminsa contra Q-Waves di Aldrich Croes, representa pa abogado Sjiem Fat.

E caso ta encuanto transmiti cancionnan cu tin derecho di autor. DUCAPRO a demanda pa Hues prohibi Q Waves transmiti cancionnan cu tin derecho di autor. Despues di basta rato di intermediacion di parti di Hues, a logra cu DUCAPRO lo bay sinta na mesa no cu Q Waves pero tur radio emisora na Aruba pa fiha un tarifa pa paga derecho di autor ora ta transmiti cancionnan na radio.

Mester paga derecho di autor pa toca cancionnan: Abogado mr. Kock a bisa Hues, cu radio emisoranan na Aruba y otro paisnan ta piratanan di cancionnan di derecho di autor. E abogado a bisa cu radio emisoranan ta bisa cu semper a haci’e asina. Na opinion di abogado mr. Kock, radio emisoranan ta transmiti cancionnan y ta haci propaganda haciendo uso di cancionnan cu tin derecho di autor ariba. E radio emisoranan ta cobra pa propaganda pero e autornan di cancion y musica no ta haya nada. El a bisa cu a bin un fundacion BUMA-STEMRA di Hulanda pa proteha autornan di cancionnan. A forma un network mundial cu ta proteha artistanan cu nan cancionnan na entre otro Aruba y Antiyas.

Radionan na Aruba no kier paga tarifa stipula: mr. Kock a bisa cu DUCAPRO funda na Curacao, a cuminsa cu proyecto pa proteha artistanan, pero radio emisoranan a bay contra y a laga sa cu no ta deal cu DUCAPRO sino BUMA-STEMRA. Tur radio a firma cu BUMA-STERMA pa coopera cu artistanan. Ora BUMA-STEMRA a presenta tarifa cu mester paga, radio emisoranan Aruba Broadcast Association a reclama. Nan ta haya cu mester paga menos mirando e situacion na Aruba.

E abogado a bisa cu door cu no kier a paga, BUMA-STEMRA no a duna permiso y a cancela acuerdo cu Aruba Broadcast Association. E abogado a remarca cu Aruba Broadcast Association no a haci publicacion di esaki y a sigui viola derecho di autor. Na dado momento BUMA-STEMRA y DUCAPRO a yega na un acuerdo pa proteha artistanan di Antiyas. Ariba esaki Aruba Broadcast Association a bay minister y minister a bisa cu mester respeta derecho di autor. Abogado mr. Kock ta haya cu mester sigui reglanan di BUMA-STEMRA.

Radio sin licencia no por toca cancionnan: El a mustra cu Q Waves a tuma postura cu no por sigui. BUMA-STEMRA ta respeta esey pero no por toca cancionnan cu BUMA-STEMRA ta representa sin cu ta paga e licencia.

No por uza cancionnan cu finnan comercial. DUCAPRO a mustra cu comunidadnan mas chikito cu Aruba, ta pagando pa licencia contrario na loke Q Waves ta pretende cu Aruba ta mucho chikito. E abogado a remarca cu ta parce cu Q Waves no ta mira cu esaki ta violacion di e ley di derecho di autor.

Radionan na Aruba kier claridad: Abogado mr. Sjiem Fat a bisa Hues cu no tin claridad cu DUCAPRO tin autorizacion di minister pa representa artistanan local pa derecho di autor. E abogado a mustra cu pa 70 aña largo, radio emisoranan ta opera sin ta paga tarifa pa derecho di autor. E abogado a bisa Hues cu DUCAPRO no a mustra con lo paga e autornan di cancion. Q Waves no ta contra pa paga y ta dispuesto pa yega na palabracion cu DUCAPRO pa paga.

E abogado a bisa cu Q Waves kier sa kendenan tur ta cay bou DUCAPRO. El a mustra cu tabatin contactonan y corespondencia entre e director di Q Waves, señor Croes y DUCAPRO pa paga derecho di autor. DUCAPRO tabata exigi yen di cos di Croes pero DUCAPRO di su mes no kier duna claridad. Door di esaki Croes a dicidi di busca asistencia di abogado pa sigui papia cu DUCAPRO. E abogado a mustra cu DUCAPRO no kier demostra cu tin un acuerdo cu BUMA-STEMRA. Mr. Sjiem Fat a mustra cu BUMA-STEMRA ta un fundacion na Hulanda y e fundacion a haya autorizacion di Gobierno pa cobra derecho di autor.

No tin ningun indicacion cu DUCAPRO por actua na Aruba pa cobra derecho di autor. Ta imposibel pa saca afor cu DUCAPRO tin autorizacion pa actua pa artistanan nan derecho di autor. A busca informacion pero no por haya.

Na opinion di e abogado, DUCAPRO no a mustra cual artistanan e ta representa. E abogado a bisa Hues cu Aruba ta un comunidad chikito y mester tene cuenta cu no ta haya subsidio di Gobierno pa por paga derecho di autor. E abogado a bisa Hues cu esaki tabata un asunto cu a papia den pasado caba cu BUMA-STEMRA y e tempo ey no a yega na un palabracion. Tin 22 radio FM, tin canalnan di television y otro medianan y DUCAPRO a bay solamente riba Q Waves. Esaki ta nifica cu Q Waves mester para su transmision.

Q Waves tin añanan den operacion y nunca tin demanda di autor di derecho. Q Waves ta dispuesto pa paga un suma husto pero mester yega na un palabracion caminda DUCAPRO mester demostra kendenan tur e ta representa y kico ta e tarifa. Mr. Sjiem Fat a pidi Hues pa rechaza e demanda di DUCAPRO.

Hues a intermedia: Hues a bisa cu BUMA-STEMRA ta un organisacion na Hulanda cu ta representa artistanan pa haya derecho di autor. Hues a haci tanto mr. Kock como mr. Sjiem Fat diferente pregunta. Hues a remarca cu Q Waves no por exigi pa sa di e acuerdo entre DUCAPRO y BUMA-STEMRA.

Abogado mr. Sjiem Fat a mustra cu DUCAPRO ta bin cu tarifanan pero Q Waves kier atende cu BUMA-STEMRA. Hues a bisa cu e problema ta e tarifa. Hues a bisa cu e asunto ta pa negosha tarifa. Q Waves kier claridad cu kende nan ta negosha y kico ta wordo haci cu e placanan.

Riba pregunta di Hues, abogado mr. Kock a bisa cu e por laga traha e carta cu DUCAPRO ta representa BUMA-STEMRA. Hues a intermedia pa mira si por yega na un solucion pero cada vez ta pega riba e asunto di tarifa. Señor Croes a cuestiona e condicionnan cu DUCAPRO ta stipula esta cu mester tin un bista cla riba e maneho di radio emisoranan na Aruba. Esey e radio emisoranan no ta di acuerdo.

Radionan y DUCAPRO mester sinta na mesa: Abogado mr. Sjiem Fat a bisa cu si DUCAPRO kier sinta na mesa pa yega na un areglo di tarifanan, Q Waves ta dispuesto. Hues ta haya cu e solucion ta pa e partidonan sinta na mesa pa yega na un solucion. Hues ta haya cu mester sinta na mesa cu tur radio emisoranan. El a puntra si Q Waves tin un tarifa cu por stipula pa temporalmente, pendiente di e negociacion pa yega na un areglo cu DUCAPRO.

Q Waves a bisa 250 florin pa luna como tarifa simbolico. Mr. Kock no ta di acuerdo. E abogado a bisa cu e tarifa ey ta mas abao cu anterior tabatin negosha. E ta kere cu mihor Hues menciona un periodo pa sinta na mesa y yega na palabracion cu tur radio emisora. Mr. Kock a bisa cu e periodo mester ta dentro 2 luna.

Q Waves a bay di acuerdo pa tur radio emisora sinta na mesa cu DUCAPRO. Hues a pospone e caso pa 2 luna y si no yega areglo lo sigui den Corte. Hues a stipula 24 April 2024 pa e partidonan laga sa con a para.