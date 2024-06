Doño di creche y un trahador deteni pa caso di maltrato severo di mucha

The content originally appeared on: Diario

Oficialnan di JZP a tene un razzia na e Peuterschool



Mesun Peuterschool unda na 2022 baby a bira malo y fayece na Hospital

ORANJESTAD (AAN): Pa di dos biaha den 2 aña di tempo, un creche na Wayaca ta bolbe haye den spotlight scur, y cu awor a bira mas serio debi cu un investigacion penal cu a cuminsa wordo haci pa algun dia caba, a desemboca ora cu Ministerio Publico a duna luz berde pa detene dos persona di e Peuterschool aki, di cual uno di nan ta e directora.

Cu permiso di Fiscal, oficialnan hudicial di Jeugd- en Zeden Politie (JZP) di Cuerpo Policial Arubano a tene un razzia aki pa asina a confisca diferente material cu ta importante pa e investigacion, y a aresta tambe dos persona femenino. Uno ta e directora di e creche di inicial N.C.K.-S. di 53 aña. Por lo menos dos smartphone a wordo confisca entre e materialnan haya eynan.

Ta trata aki di e creche cu e nomber ‘Pasa Dushi Pasa Pret Peuterschool’, cu ta situa na Wayaca 132, net pariba di Clinica Veterinario Wayaca. Na Augustus venidero e creche lo cumpli 10 aña di existencia.

Caso serio: E biaha aki ta trata di un caso serio, unda un mucha cu ta ricibi cuido eynan, a sufri di maltrato severo na man di un of mas persona. Corectamente mayornan a pone Polis y e oficialnan hudicial di JZP na altura.

Ta ser mustra cu e prueba di mas severo y cu ta confirma e maltrato pisa di e criatura, ta e hecho cu tin video cu audio graba di loke a socede. Awendia Ministerio Publico no ta haci wega mas cu tipo di maltrato severo cometi contra muchanan menor di edad.

Prome caso na 2022: E mesun creche aki na Wayaca tabata den luz negativo tambe caba na final di Maart 2022, ora cu un baby di apenas 4 luna a fayece eynan. Tabata un Diahuebs mainta cu yamada a drenta na Centro di Alarma, relaciona cu urgencia na e mesun creche di Pasa Dushi Pasa Pret Peuterschool. Ambulance Post na Wayaca Falls ta situa apenas 800 meter leu, pues den un frega di wowo a yega na e creche.

Ademas di Ambulans, e profesional di First Responder tambe a acudi, y aki nan a bin topa cu un baby cu no ta reacciona. Den pueblo el a bira conoci como ‘Baby Noah’. Polis tambe a yega, y nan a describi di a haya Paramediconan ta tratando di reanima e baby, y despues opta pa sali rumbo pa Hospital cune, y keto bay ta reanimando. Pero el a yega Hospital sin señal vital, y pa 9:21 am, Docter a constata morto di e baby di inicial N.A.O.E. di 4 luna.

E tempo ey a start un investigacion pa mira si e creche tin culpabilidad den su morto, como cu tabatin indicacion cu a bay laga e baby ta bebe for di e boter di tetero poni riba un cusinchi. E creche di su banda a reacciona bisando cu Baby Noah no a bebe tetero eynan, como cu e mainta ey pa 6:15 am (segun e tata), el a bebe lechi caba na su cas prome di yega creche. Despues a bin haya e baby no ta reacciona, y cu klompi di sanger banda di dje. Banda di 8:30’or a yama Centro di Alarma, y ya caba nan a cuminsa duna CPR. E doño y leidsternan ta bay curso cada 2 aña di CPR y Prome Auxilio.

Ley di Kinderopvang: E caso ta socede net awor cu a aproba Ley di Kinderopvang, cu lo introduci hopi cambio necesario pa mehora cuido di muchanan. Esaki ta pone cu casi tur creche na Aruba tin di bay haci cambio tambe, y a indica caba cu e consecuencia ta cu e tarifa mensual pa cuida mucha lo bay subi.

Grupo di doñonan di creche na luna di Mei caba, a splica cu e motibo principal cu ta bay subi tarifa, ta debi na e exigencia di “ratio di mucha pa leidster” den cada grupo di edad.

“Ratio” ta un cantidad specifico di mucha segun edad cu por wordo cuida door di 1 leidster. E ratio a wordo implementa pa por brinda un mihor calidad di cuido pa nos muchanan den un grupo mas chikito di mucha.

Pa e Ley di Kinderopvang awor valido pa Aruba, e “ratio” ta lo siguiente:

0-1aña 6 baby pa leidster.

1-2aña 10 mucha pa leidster.

2-3aña 12 mucha pa leidster.

3-4aña 13 mucha pa leidster.

4-6aña 14 mucha pa leidster.

6-12aña 16 mucha pa leidster.

Loke e lista aki ta referi, ta cu tur Creche cu ta atende baby di 0 te 1 aña, por tin un maximo di 6 baby pa cada leidster.