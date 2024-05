Director di NV Elmar a informa pueblo tocante e problema di caida di coriente y kico a causa storing

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) Debi na tanto reaccion di pueblo, cu a keda asombra cu asina hopi interupcion di coriente den ultimo 3 siman riba e isla, Director di NV Elmar, señor Anthony Irausquin,

a yama un conferencia di prensa den cual el a duna informacion, tocante e problema cu caida di coriente den diferente bario, locual ta afectando comunidad y comercio.

Señor Irausquin a splica cu tres dia pasa tabata tin un sucedido cu un kabel na Pos Chikito, na Balashi, unda e tecniconan di NV Elmar mester a traha den esaki den oranan di marduga, pasobra den dia e ta bira imposible. “Nos teamnan ta traha duro, oranan largo, tabata tin storing na WEB Aruba NV, nos tabata tin incidente cu un palo di luz, unda mientras tur hende tabata den scuridad, ainda nos tecniconan tabata traha siete pa ocho ora largo, y danki Dios cu nos tin nos ekipo pa nos por logra y establece coriente back 12 or y mey anochi, despues di casi ocho ora cu nos ta haya nos cosnan ta traha, tin biaha den situacionnan fastioso”, señor Irausquin a comenta.

El a subraya cu na final di dia, importante p’e como Director y nan como Management Team ta cu cada un di e empleadonan di NV Elmar yega nan cas sano, cerca nan famia.

Señor Irausquin a gradici prensa pa yuda Elmar cu comunicacion ora cu tin storing. “No ta tur ora nos por duna e informacion di biaha, tecniconan cu ta sali bay no sa mesora kico ta e causa di e storing. Nan tin cu bay sondea wak ainda kico ta e problema. Nos departamento di PR, no tur ora por informa di biaha kico ta e causa, cuanto ta bay dura, etc. E ta tuma tempo, y na momento cu nos tin tur informacion concreto esaki ta worde duna di biaha via Facebook y via e app cu nos tin pa boso como miembronan di prensa”, señor Anthony Irausquin a señala.

Finalmente, el a gradici presencia di prensa y a indica cu nan ta duna e bon informacion na comunidad pa asina sigui educa nos pueblo, y na momento cu por tin duda riba informacion, Elmar semper ta disponible pa yuda pa pueblo ta bon informa y no mal informa. “Nos ta focus pa ta hopi transparente den esaki”, director di NV Elmar, Anthony Irausquin a conclui.