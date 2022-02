Den reunion di SADA, miembro y no miembro nan posicion a keda cla: traha 22 ora menos

The content originally appeared on: Diario

Si gobierno no por retribui e 12.6% den nan salario:

ORANJESTAD (AAN) – Sindicato di Duanero di Aruba (SADA), tabata tin un reunion cu miembro y no miembronan di e sindicato, Diamars mainta, unda e tema tabata e retribucion di e 12.6% di nan salario, of traha 22 ora menos, cu ta representa e 12.6% aki, pa luna.

Edward Maduro, lider di SADA, ta considera e reunion aki como uno hopi fructifero cu asistencia di hopi miembro y esnan no miembro, ademas di e leiden. “E ta bisto cu tur hende ta di opinion cu nos derecho ta wordo trapa. E derecho di haya pago, pa loke bo ta traha pe, no ta wordo respeta y esey ta un señal cu a bin hopi duidelijk pa nos como sindicato. Esaki mester ta un señal cla pa nos doño di trabao tambe, den e caso aki gobierno di Aruba”, Maduro a señala.

Diamars, el a bisa, el a duna un splicacion atrobe di e situacion cu e trahadornan ta den dje aworaki, cu entrega di e 12.6% Pa 21 luna largo caba.

“E punto principal semper ta, e ta keda y lo keda tambe, e 12.6% cu e trahador kier bek den su salario, pero mirando cu esey no ta posible na e momentonan aki, e coleganan ta compronde y ta full di acuerdo cu si acaso gobierno no por duna nan, aworaki, e 12.6% bek den nan salario, e mester sosode via e oranan manera e sindicatonan a propone, cual ta e 22 oranan pa luna”.

Maduro a agrega cu e ATV dagen ta algo cu no ta di papia mes di dje; e coleganan cu tabata presente den e reunion a vocifera esaki bon cla tambe, cu nan no ta bay di acuerdo pa cambia 5% den salario a costo di e tres ATV dagen, mirando cu ya ta un poco di mas cu nan ta cortando caba den debe cu e ambtenaar tin y aworaki nan kier corta mas ainda, den debenan.

Maduro a señala cu tur hende ta den mesun posicion, y tur ta wak cu e 22 oranan ta husto, pasobra e 12.6% cu ta wordo kita di nan salario ta representa 22 ora laboral.

El a bisa cu e señal tabata cla y raspa y SADA ta kere cu gobierno mester analiza un rato, cabes frio, y wak kico ta e derechonan di ambtenaar como trahador.

Edward Maduro a subraya cu nan por ripiti esaki cien biaha, pero si gobierno no ta respeta e peticion di e trahador pa wordo paga e 12.6% cu a wordo kita, ta inhusto y incorecto pa nan traha ocho ora, y mas si ta un gobierno cu ta papia di integridad.

“Kiermen si bo ta papia di integridad no lague na palabra so; bo tin cu ehecut’e tambe. Kiermen, no ta husto pa bo exigi nos traha 100% pero ta paga nos 87.4%. Imagina bo mañan cu gobierno bisa cu nan tin cu corta mas ainda, y hacie 25% por ehemplo, anto bo no por expect cu ambtenaarnan ta bay keda keto y djis laga bo trapa riba nan derechonan”, lider di SADA a remarca. “Nos a coopera, nos tabata solidario pa mas di un luna largo, y mi ta kere cu awendia manera nos ta vocifera, nos kier trato igual”, Maduro a señala.