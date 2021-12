20/12/2021 05:59 – Aidy Pinas

Foto: Facebook Habco

PARAMARIBO – “De jarabaka is nu goud. Als je deze vis wilt moet je maanden van tevoren bestellen. Wat ik heb gemerkt is dat de populatie van bepaalde vissen achteruit is gegaan. Dat heeft te maken met overbevissing”, zegt Mark Lall van het Visserscollectief. Vissers moeten zich houden aan de voorwaarden om dit te voorkomen.

De komende weken zal vis mogelijk wat duurder zijn geprijsd vanwege het laagseizoen. De weerssituatie op zee is ongunstig vanwege harde wind wat invloed heeft op de vangst. Zoals gewend verandert deze situatie vanaf maart. Lall merkt ook op dat bepaalde vissoorten al enige tijd heel duur zijn, omdat er sprake is van schaarste.

Een deel van de vangst wordt op de lokale markt afgezet en het andere deel wordt ge?xporteerd. Lall heeft geen cijfers bij de hand, maar feit is dat er dit jaar meer is ge?xporteerd. Dit komt doordat er meer visverwerkingsbedrijven zich hebben gericht op de export. “Er zijn bedrijven die een eigen floot hebben, vis vangen en verwerken voor de export.” Lall is ingenomen met deze positieve ontwikkeling.

