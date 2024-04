Comienso di Mei por inscribi pa Klas 1 di Juliana School

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Informacion cu DIARIO ta dispone di dje ta indica cu pronto Juliana School lo cuminsa cu inscripcion pa alumnonan den Klas 1.

Rekisitonan: Bo mester yega cu papel di Censo di 5 Florin di e alumno. Tambe mester tin number di e Zorgpas di AZV. Mester tin e rapport di Scol Basico di tanto Klas 5 y tambe Klas 6. Tambe e ‘advies’ di scol basico cu ta menciona ‘MAVO’. Tambe mester trece 150 Florin cu ta e “Schoolbijdrage” pa henter aña.

DIARIO a compronde cu dianan di inscripcion na Juliana School ta riba Diahuebs 2 di Mei, Diabierna 3 di Mei, Dialuna 6 di Mei, Diamars 7 di Mei, y Diaranson 8 di Mei venidero. E horario pa inscribi ta di 9:00 am te cu 2:00 pm.

Esnan cu kier mas informacion por email na:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Julianaschool ta situa na Piedra Plat den Compleho Deportivo Franklyn Bareño.