CMO kier prensa hopi mas cerca di Centro Nacional di Coordinacion como e partner mas leal

Director di CMO, Rino Hermans:

*Na Augustus lo instala e sistema “early warning”!

ORANJESTAD (AAN) – Rino Hermans, director di CMO (Crisis Management Office) den conferencia di prensa di Diaranson a expresa cu, cu poder di Dios pa Augustus tur e dilema cu tin aworaki rond di e temporada di horcan (cu ta cuminza oficialmente, Diasabra awo 1 di Juni) ta bay caba ora cu e “early warning system” lo wordo instala rond di Aruba, unda e informacion lo sali na cuater lenguahe.

CMO lo saca esaki for di Meteo, lo consulta y evalua. “Y e aña aki nos kier prensa hopi mas cerca di e Centro Nacional di Coordinacion, nos tin un ruimte cu nos ta bay ekipa continuamente, pa asina pueblo por keda informa continuamente, den un scenario. Esunnan cu nan dak ta liek ta recomenda e aña aki pa wak e dak bon pasobra ta bay ta un temporada cu hopi yobida; por ta aworaki tin secure, e prome yobida nos ta acapara como Aruba, pero despues cu e tera satura nos ta bay encontra problemanan. Pues pa esnan cu ta biba den un area conoci cu ta bay bao di awa, tene cuenta cu e aña aki ta bay tin un tiki molester. Pa esnan ora di mal tempo cu ta cuminza den marduga, tene cuenta si ta cera scol y ki ora esaki ta, y no cuminza yama fo’i trempan bisa cu scol ta cera of no ta cera y trece confusion”, Rino Hermans a relata.

El a agrega cu tur informacion di CMO of di Meteo ta sali via nos prensa local. “Kiermen, nos no ta bay pasa e sistema; prensa ta e di cuater poder di e pais aki pa informa e pueblo y nos ta keda uza e posibilidad aki, apesar cu nos tin early warning, prensa ta keda e partner mas leal pa informa comunidad”, Hermans a señala.

Señor Hermans a agrega cu e sistema “early warning” ta cla, e toren ta na caminda, e speakernan CMO a testnan caba. “Nos a purba cubri 60% di e comunidad cu e “early warning system”, Hermans a reitera. Esaki ta pa caso di emergencia, of ora tin confusion den un sistema. “Pero CMO ta keda para ariba cu nos tin cu haci uso di nos stakeholders y prensa ta un di nan pa informa pasobra no tin un caminda pa Roma, tin tur.