AZV ta recomenda esnan cu por pa cumpra un aseguro adicional pa cuido dental

The content originally appeared on: Diario

​

Solange Tchong, PR-AZV:

ORANJESTAD (AAN)—Solange Tchong, Relacionista Publico di AZV, a bisa den entrevista cu DIARIO, cu tur cliente cu tin e AZV app, por wak den dje por ehemplo, ken ta e docter di cas of e dentista na warda, pero tambe por wak esaki den e website di AZV.

“Esaki ta pa yuda ora tin keho. Anto den e caso specifico aki semper AZV ta bisa ta cu e prome caminda cu bo por yega tambe ta cerca AZV si bo tin un keho, pa nos por atende esaki, pero tambe tin otro instancianan cu por atende cu keho”, Solange Tchong a bisa.

Pa duna un ehemplo, nos a haya keho tocante e calidad di e material, etc., y nos semper ta purba intermedia entre loke ta e asegurado di AZV ya sea e dentista, of e tecnico dental. AZV semper ta habri pa yuda unda cu e por, pero tin casonan tambe unda nos ta limita, pasobra nos no mester lubida cu ta e propio cobertura di AZV, pa cuido dental, ta limita. Pues nos ta conciente, como AZV, cu tin kehonan cu ta mara na e hecho cu no ta tur cartera ta mesun bon yena of gordo pa por cubri e tratamento di un dentista pasobra e gastonan aki, tin ora, ta halto.

AZV ta recomenda esnan cu por percura toch cumpra un aseguro adicional pa loke ta cobertura di diente si bo desea esaki. AZV ta evaluando pa wak ki parti por mehora pa loke ta cuido dental”, Solange Tchong, PR di AZV a señala.