Automobilistanan basta rato pega riba WVB Boulevard

ORANJESTAD (AAN): E tabata un situacion hopi fastioso pa varios chauffeur cu riba Diamars a keda stagna pa basta rato riba WVB Boulevard.

Y esey tabata net ora cu varios di nan ta bayendo bek pa trabao despues di break di almuerzo merdia.

Trafico a stagna riba e via cu ta move for di rotonde di WVB na Cumana direccion panort pa e paperclip rotonde di WVB na Sero Patrishi. El a socede entre 1:40 pm y 2:00 pm y for di reaccion ricibi di automobilistanan, nan no a haya esey “net net nada leuk”, manera uno a declara na DIARIO.

Aunke e pida caminda aki ta di 1.4 kilometer largo, a ser splica na DIARIO cu de vez en cuando pa motibonan sin splicacion e ta stagna basta rapido. Den pasado un funcionario halto di un Departamento di Gobierno a splica con e mes a bay para na un rotonde pa mira di con trafico ta pega. Y aki a bin descubri cu tin varios chauffeur cu ta hopi ‘timido’ pa subi caya mientras cu tin auto moviendo rond riba e rotonde. Tin algun hende cu ta warda te ora cu e rotonde ta full bashi pa e ora numa subi.

Algun luna pasa tambe trafico a stagna fuerte asina riba e pida caminda aki, y a resulta cu ta un ploeg tabata traha riba mantenimento di 1 palo di luz.