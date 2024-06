Aruba a surpasa tur record den e mercado Latino Americano

The content originally appeared on: Diario

Jo-anne Meaux-Arends (AAA)

ORANJESTAD (AAN):“Si mi no ta kiboca, como dies aña pasa caba nos a firma un MOU cu e compania Gol. Nos semper a keda den contacto cu nan y semper nan a mustra interes pero nunca a concretisa. Awo nos tin mas o menos un aña trahando duro riba e proyecto aki cu awo ta concretisa y ta start den december proximo”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority N.V. a bisa despues di e anuncio oficial di e regreso di Gol Linhas Aéreas pa Aruba.

AUA Airport cu hopi orguyo y satisfaccion a anuncia cu e aerolinea Gol di Brasil ta cuminsa bula pa Aruba desde dia 18 di december 2024, cu tres vuelo semanal, riba dialuna, diaranson y diasabra. Ta trata aki di vuelonan non-stop saliendo for di Sao Paulo, Brasil pa 3:30 pm y cu ta yega Aruba pa 9:00 pm, despues di seis ora y mey di vuelo den avionnan comodo marca Boeing modelo 737-8 MAX cu un capacidad di 176 stoel.

Cu esaki, e mercado Latino America ta sigui crece y ta yega te na 32 vuelo semanal pa nos isla. Esey ta traduci den un incremento cuantioso den cantidad di stoel disponibel di e mercadonan di mas importante. Ta bon pa menciona cu den e rutanan di Latino America ta figura e cuater hubnan di mas importante di e continente, cu ta Bogota, Panama, Lima y Sao Paulo.

Despues di e anuncio aki di Gol, por menciona cu Avianca ta keda e aerolinea cu ta trece mas turista di Latino America cu 15 vuelo semanal pa nos isla, for di diferente destinacion. Na di dos luga ta Copa Airlines cu ta bula 10 biaha pa siman for di Panama. Na di tres luga ta sigui Latam Airlines cu ta bula cuater biaha pa siman for di Lima, Peru pa Aruba. Y e ultimo lo ta Gol cu desde december lo bura tres biaha pa siman for di Sao Paulo pa Aruba.

“E meta di AUA Airport ta concorda cu esun di Aruba Tourism Authoroity y Ministerio di Turismo, cu ta subraya e necesidad pa diversifica nos turismo. Awo por mira con pocopoco e dependencia riba e mercado Mericano ta bahando y esun pa Latino America ta subi rapidamente cu varios ruta nobo. Esey ta hopi necesario pa un destinacion madura manera Aruba”, asina Jo-Anne Meaux-Arends a sigura.

Y den caso di e vuelonan aki, no semper mester fiha solamente riba e ruta directo pero tambe e conexionnan su tras. Asina por menciona cu Gol ta forma parti di Grupo ABRA, cu ta un grupo di transporte aereo lider den e continente Latino Americano. E tin e structura di un “Holding Company” forma pa un acuerdo entre e doñonan di Avianca y GOL. Aunke cada compania ta sigui opera independientemente di otro y cu nan mesun marca, toch nan ta traha hunto den code-sharing, den cumpramento di avion, comparti experiencia y percura pa esun complementa e otro.

Asina riba dianan cu GOL no ta bula for di Aruba, cu por cumpra un pasashi cu Avianca y toch yega Sao Paulo uzando e mesun avionnan di GOL for di Bogota pa Brasil, por ehempel. E facilidad cu e acuerdo aki ta bin cu ne ta encera cu bo por check-in di Aruba y bo ta haya boarding pass te na bo destino final y bo maletanan tambe ta sigui nan rumbo sin cu mester tuma nan na Bogota, por ehempel.

“Nos no ta cla ainda, pero cu e logro aki nos a dal un paso grandi den conkista e mercado Latino Americano miho. Y specialmente pasobra riba e avion aki di GOL, lo dedica 25% pa e mercado Argentinero, cu tambe nos ta sigui crece den dje”, di acuerdo cu Jo-Anne Meaux-Arends. Asina ta sigui yega na mas mercado cu ta interesa nos isla hopi. Por ehempel, via e vuelo di Latam pa Peru y Copa pa Panama ta yega tambe na conexion cu Chile, cu ta turista cu ta gasta mas cu e averahe. Den tur, e Brasileronan ta esunnan cu ta gasta miho y nan ta na caminda pa nos isla e fin di aña aki.

“Keda pendiente pasobra nos ta trahando incansablemente pa sigui conkista mas mercado y amplia e cantidad di vuelonan for di rutanan existente”, asina Jo-Anne Meaux-Arends a splica. Despues di pandemia, cu scarsedad di avion y personal di cabina, e aerolineanan a bira hopi estricto. Asina cu un mercado no ta “perform”, mesora ta baha vuelo of hasta cancela vuelo. “Cu na Aruba nos ta hayando ruta nobo y ta aumenta nos vuelonan ta bisa hopi di nos destinacion, cu ta sigui halto den demanda”.

GOL ta bira e di 28 aerolinea cu ta bulando pa Aruba y Sao Paulo e di 32 destinacion pa Aruba. Di e aerolineanan cu ta bula for di Latino America pa Aruba, cu e tres vuelonan di SaoPaulo, awor nos ta yega na 32 vuelo semanal pa Aruba for di e diferente destinacionnan den Latino America. Nunca antes Aruba a conta cu tanto vuelo asina for di e continente Latino Americano.