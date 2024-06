Aruba a dal un paso mas cerca den negociacion cu Hulanda

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Ricky Hoek (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Den e ultimo dianan aki pueblo por a wak cu Gobierno di Aruba a dal un paso positivo den e negociacionnan cu Hulanda pa loke ta trata reduci e porcentahe di 6.9% di interes pa pago di e debe di COVID-19, Parlamentario Ricky Hoek di Fraccion di MEP a trece dilanti.

Gobierno di Aruba a yega na un acuerdo cu Hulanda cu Aruba lo por acepta un Rijkswet financiero (nobo) den caso cu Aruba por tin un participacion den e proceso di traha e Rijkswet aki.

Rijkswet

Hoek a sigui bisa c’un Rijkswet (Ley di Reino) ta di e nivel mas halto y ta un ley cu ta valido den henter Reino Hulandes. E ley por wordo cera entre Hulanda y un otro of mas pais den Reino Hulandes. Por ehempel, a indica, tin e Rijkswet di nacionalidad Hulandes y desde 2020 Hulanda a presenta – pa no bisa impone – e Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (RAft) pa supervision financiero na gobierno di Aruba.

E RAft no ta wordo sosteni pa e mayoria den Parlamento di Aruba. Aruba no tabatin participacion den e proceso pues no tabatin consenso, tin normanan y condicionnan cu no ta beneficioso pa Aruba, y un salida estricto di e Rijkswet, Ricky Hoek a agrega.

Autonomia

Un punto cu ta pone pueblo duda y spanta pa e Rijkswet financiero, ta ora cu menciona e autonomia di nos pais. Lamentablemente, Parlamentarionan actual den oposicion ta grita cu Gobierno di Aruba a bende nos autonomia, caminda nan ta lubida cu Parlamentario Eman mes a bende autonomia financiero di Aruba riba 2 di mei 2015 tempo cu e tabata Prome Minister, e Parlamentario a remarca.

Mocionnan

Danki na e trabou intensivo, diligente y insistente di parti di coalicion den Parlamento, durante e reunion publico di 7 di september 2023, coalicion a presenta diferente mocion.

Asina mocion #3 ta urgi Gobierno di Aruba pa sigui negocia cu Hulanda pa yega na un acuerdo responsabel y rasonabel pa e pago di e prestamo di pandemia. Mocion #7 den su caso ta urgi Gobierno di Aruba pa trek in e Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (RAft), debi cu no tin consensus entre Aruba y Hulanda riba dicho ley, Hoek a indica.

16 miyon disponibel

Den cuadro di e mocionnan menciona, Gobierno di Aruba a hiba un negociacion basa riba consideracionnan, transparencia y tuma decisionnan cuidadoso (‘zorvuldig’).

Di e forma aki Gobierno di Aruba despues di lunanan di negociacion a yega na un acuerdo entre Hulanda y Aruba. E acuerdo aki ta e prome paso pa traha conhuntamente na un Rijkswet financiero nobo cu ta beneficioso pa e pueblo di Aruba.

Na momento cu e dos paisnan aki den Reino firma e acuerdo, e porcentahe di interes di 6.9% lo baha inmediatamente na 5.1%. Cu e rebaho di porcentahe aki, Gobierno di Aruba ta haya Afl. 16 miyon disponibel pa asina inverti den e proyectonan na beneficio di henter pueblo, Parlamentario Hoek a finalisa bisando.