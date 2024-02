Aduana di Aruba un biaha mas ta neglishando facturanan cu ‘descuento’

The content originally appeared on: Diario

​

Comerciantenan Uni Aruba ta haci denuncia atrobe



Siendo na 2022 a manda carta pa tur Douanero trahando cu factura

Mester tin un aclareacion cla y raspa

ORANJESTAD (AAN): Algun tempo pasa, ya caba DIARIO a yega di entrevista Comerciantenan Uni Aruba (CUA) riba e asunto controversial riba e isla cu ta e cobransa di ‘Douanewaarde’ pa ora di trece carga for di exterior.

Douanewaarde ta e balor cu ta wordo usa pa stipula cuanto impuesto di importacion tin di wordo paga ora cu bo ta importa productonan na Aruba.

Segun Frans Ponson, kende ta Presidente di CUA, a corda con na 2022 caba e Comerciantenan local a trece dilanti nan preocupacion riba e asunto di Douanewaarde, unda cu ora comercio of pueblo di Aruba cumpra algo den exterior, incluyendo Amazon of Shein, cu Aduana di Aruba semper tabata ‘scrap’ e prijs cu bo ta paga, y nan ta lagabo paga e ‘volle tarief’, y no ta acepta e descuento cu e cliente a logra obtene.

Despues di nan reclamo na 2022, a logra haya un reunion di biaha cu Aduana di Aruba, y e tempo ey dirigentenan di Aduana a manda un carta pa tur Douanero na Aruba cu ta traha cu facturanan, pa resumi loke a wordo palabra cu Comerciantenan. E carta ey di 2022 ta indica: “Douane no tabata acepta e rebaho door cu no sa di cua tipo di descuento tabata referi na dje y por haci evaluacion…”.

Mas abao e carta ta indica: “Awor ora cu ta trata descuentonan cu ta bin di online shopping, Douane lo acepta descuento sin specificacion.”

E carta ey a ser manda rond na 2022, pero lamentablemente awor na 2024 ta keda presenta casonan uno tras di otro, unda tin prueba cu Aduana di Aruba NO ta aceptando atrobe e descuentonan aki riba factura.

Frans Ponson di Comerciantenan Uni Aruba a splica cu nan ta lamenta esaki, pasobra nan tin varios prueba con e ta sigui socede.

Ponson durante un entrevista a saca recibo di articulonan cu a manda busca for di The Home Depot na Merca, un cliente a cumpra un Dishwasher cu tabata na prijs di $1.100. Pero e cliente na Aruba a logra haye cumpra pa $600.

Ora di yega Aruba, pa sorpresa ata e cliente ta wordo factura cu un Douanewaarde di $1.100 toch.

Mesun cos a socede cu frigidaire, unda clientenan di Aruba haciendo compras online a haya un special riba ‘Black Friday’. Pa nan sorpresa, ora e producto a yega Aruba, nan tin di paga impuesto di importacion na double e prijs segun e Douanewaarde.

Asociacion CUA awor tin tur e pruebanan aki, incluyendo e factura di The Home Depot, prueba di loke e compania na Merca a cobra via Credit Card purchase, y prueba di e Douanewaarde cu e Douanero cu a traha e factura a lubida full riba e decision di aña 2022 y ta mustra cu e no ta acepta e descuento.

Frans Ponson a indica cu nan ta lamenta cu e asunto aki ta socede, pero a bin ta nota cu ta cierto Douane so ta haciendo e cos dificil aki cu no ta cuadra cu e acuerdo di 2022.

Den e caso di e miembro aki, nan a mustra e Douanero riba e decision di 2022. Pero e Douanero a responde bisando cu nan no ta worry, ni acepta e carta ey di 2022. Pasobra den e carta ey ta indica cu nan ta tuma awor maximo 5% cash discount.

“Mi ta kere esaki ta un bruhamento, pasobra e ‘5% Cash Discount’ no tin nada di haber cu un fabricante, of e big box store a dicidi cu nan a haya un special y ta baha prijs fuertemente,” Ponson a bisa. “Esey tin nada di haber cu Cash Discount”.

“Ami no sa si tin un mal comprondemento aki, pasobra nan ta bisa nos miembronan cu no por haya mas cu 5% cash discount. Con no por haya mas cu 5% descuento?”

Ponson a bisa cu CUA awor kier atende e problema aki, y no ta haya cu multi-nationals so tin di wordo atendi cune. Sino cualkier compania bon estableci. “Si bo bay Miami y drenta un Mall y cumpra un zapato na descuento, claro cu Aduana tin di acept’e.”

Ponson a mustra cu awor y pa semper mester trece un clarificacion di parti Aduana, no solamente pa pueblo, pa comerciante, y tur hende, pa sa kico ta acepta, y loke no ta acepta.

Ponson a indica cu semper Aduana mester tin poder pa por detecta si acaso tin konkelmento cu factura, pues intercepta intentonan di cierto grappenmakers, di hende cu ta traha factura na man. Pero toch e ta haya cu mester bin un clarificacion riba esaki.

“Si comerciante- y comunidad sigui acepta esaki, tene cuidao cu mañan ata Gobierno ta bin cu regla cu, bisando Frans ora bo tin un Barbecue Grill di 800 Florin na benta, y bo kier bende e Grill na special price di 400 Florin, bo ta bay cobra e cliente si e BBO riba e 800 Florin,” Ponson a splica. El a indica cu e comparacion ey ta mesun cos cu ta pasando cu Aduana.

“Ora ami bende boso un Barbecue Grill y mi dunabo 50% di descuento, ami ta dicidi esey hasta si mi perde placa riba dje, ami lo cobrabo e BBO riba e 50%, pues mi lo no cobrabo BBO riba henter e prijs,” Frans Ponson a duna un ehemplo di su compania.

Loke Aduana ta haciendo ta permiti? Varios hurista a indica cu loke nan ta haciendo no por. Ta kere cu CUA tin di atende esaki cu Aduana, pero ta kere cu Aduana mester sali y trece un clarificacion pa comercio y pa pueblo, pa asina tin detaye cla y raspa.