Subsidie behoeftige FAI moet in 2023 op eigen benen staan

20/12/2021 00:00 – Aidy Pinas

LVV-minister Parmanad Sewdien (rechts midden) krijgt een rondleiding van interim-directeur Shiewa Nanhoe op het areaal van FAI. Foto: LVV

PARAMARIBO – Het streven van de regering is dat Food and Agriculture Industries (FAI) per 1 januari 2023 niet meer subsidie behoeftig is. Daarom dienen de processen voor gezondmaking van het bedrijf versneld worden uitgevoerd. Dit zegt minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tegen de Ware Tijd.

Dat de salarissen van FAI door de staat worden uitbetaald, mag dus over ongeveer een jaar niet meer het geval zijn. Het bedrijf maakt nu een doorstart en het proces is niet ??n dat makkelijk is. Begin november 2020 kreeg de staat het bacovebedrijf officieel in bezit. De overname van de aandelen was ??n van de eerste stappen in het proces van behoud, herstel en verzelfstandiging van het landbouwbedrijf.

FAI is met een schuld van 17 miljoen US dollar overgenomen van de toenmalige Belgische eigenaar Fruit Farm Group. De schulden vormen een groot probleem. De grootste – 7,5 miljoen US dollar – is bij de Hakrinbank. “De rente alleen is 40.000 US dollar per maand. Dat is heel zwaar voor het bedrijf. We zoeken naar mogelijkheden om dit op te lossen”, aldus de bewindsman.

