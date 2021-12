Santokhi reikt ruim 300 grondpapieren uit in Nickerie

22/12/2021 12:59 – Van onze redactie

President Santokhi reikt de grondpapieren uit aan drie inwoners van het district Nickerie. Er zijn personen die twintig tot vijftig jaar hebben gewacht. Foto: CDS

NIEUW-NICKERIE – “We gaan een inhaalslag maken en iedereen gaat zijn grondbeschikking krijgen.” Zo sprak president Santokhi dinsdag in Nieuw-Nickerie in verband met de uitgifte van grondbeschikkingen in het rijstdistrict. Aan ruim driehonderd personen werden hun bereidverklaring of toewijzingsbeschikking uitgereikt. Zo meldt de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht.

Het is volgens het staatshoofd tijd dat iedereen in Nickerie zijn grondpapieren krijgt. “Al die jaren is er te veel politiek bedreven met grond, maar dit zal eindigen”, aldus president Santokhi op het districtscommissariaat. Ook minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbheer (GBB), vicepresident Ronnie Brunswijk en parlementsvoorzitter Marinus Bee waren aanwezig. Volgens Vorswijk is het een ‘langgekoesterde wens’ van de Nickerianen om over hun grondpapieren te beschikken, vooral voor de landbouwer.

Er zijn personen die twintig tot vijftig jaar hebben gewacht. Rijhiner Ricardo heeft bijna twintig jaar gewacht op zijn beschikking. “Vanavond zal ik voor het eerst na jaren weer goed slapen”, gaf hij bewogen aan. Ook Hansradjie Tahadil kon haar geluk niet op. Wachtende op hun beschikking is haar man inmiddels overleden. Haar kinderen en kleinkinderen zullen haar bijstaan om de stukken binnen de gestelde zes maanden in orde te krijgen.

