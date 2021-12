De Chinese houdgreep (1) – DWTonline.com

23/12/2021 18:00 – Armand Snijders

Parlementsvoorzitter Marinus Bee (r) en de Chinese ambassadeur Han Jing tekenen documenten op 22 september. De diplomaat heeft De Nationale Assemblee 51 laptops gedoneerd. Volgens het parlement onderstreept deze schenking de goede betrekkingen tussen beide landen. Suriname en China onderhouden al langer dan 45 jaar diplomatieke banden. Foto: DNA

BESCHOUWING – De volksrepubliek China heeft Suriname in een houdgreep. Nu we de schuld van meer dan vijfhonderd miljoen US dollar niet terug kunnen betalen, zit Suriname behoorlijk in de penarie. Al zegt de regering van niet. De dubieuze werkwijze van China is algemeen bekend, maar vrijwel niemand in de wereld durft kritiek te leveren op de Aziatische grootmacht. En Suriname al helemaal niet: we willen de hand graag open blijven houden voor al die leuke cadeautjes en reisjes. In een serie van vier artikelen heeft Armand Snijders geprobeerd de soms wat moeizame relatie tussen China en Suriname, maar ook met de rest van de wereld, uit te leggen. Het eerste deel van de serie werd op 24 november gepubliceerd in de papieren versie van de Ware Tijd.

De afgelopen maanden heeft de Chinese ambassade in Suriname met enige regelmaat medische materialen, waaronder Sinopharmvaccins, geschonken. Zoals het “goede vrienden onderling betaamt om elkaar in geval van nood te helpen”, aldus de nieuwe Chinese ambassadeur Han Jing. Hij benadrukte de afgelopen maanden bij meerdere gelegenheden dat de wederzijdse relatie nog altijd goed is. Ook volgens president Chandrikapersad Santokhi is alles koek en ei.

Maar in de wandelgangen valt te beluisteren dat er wel degelijk stevige fricties tussen beide staten zijn. Zo zijn de Chinezen (samen met de schuldeisers van Oppenheimer) er onder meer de oorzaak van dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog niet akkoord is met de verwachte steun aan Suriname. Het IMF wenst een garantieverklaring van China dat het akkoord is met een schuldsanering, maar de Chinezen liggen behoorlijk dwars.

Terwijl de regering al een jaar roept dat het groene licht van het IMF een kwestie van tijd is, moest minister Armand Achaibersing van Financi?n en Planning enkele weken geleden schoorvoetend toegeven dat er problemen zijn met de Chinezen, na een publicatie hierover in de Ware Tijd. “Maar ik denk dat we die horde genomen hebben”, zei hij later.

Alarmbellen

Nu is Achaibersing niet direct verantwoordelijk voor al die onbetaalde schulden: de vorige regering van president Desi Bouterse is met open ogen in de (volgens menigeen goed opgezette) schuldenval van China getrapt. Alle signalen die werden gegeven en alarmbellen die afgingen, werden door toenmalig minister van Financi?n Gillmore Hoefdraad en Bouterse willen en wetens genegeerd. China was vrijwel het enige loket waar Suriname op een gegeven moment nog terecht kon. En dus leende men wat men kon lenen.

En daarmee liep men automatisch in, zoals de Indiase publicist Brahma Chellaney dat noemt, de “debt-trap diplomacy” (schuldenvaldiplomatie) die China hanteert. Daarbij verstrekt het ene land enorme leningen aan het andere, waarbij de kans groot is dat die schuld niet kan worden terugbetaald kan worden. De voorwaarden waaronder deze leningen beschikbaar worden gesteld, zijn voor de meeste mensen onbekend. En wordt er uiteindelijk niet afgelost, dan probeert China er politieke en economische voordelen uit te halen.

De Beekhuizenbrug, enkele dagen voor de offici?le oplevering in april 2019.

Beekhuizenbrug

Het past volgens Chellaney in de Chinese strategische visie. Veel projecten die worden gefinancierd, vinden plaats in het kader van het ‘Belt and Road Initiative’ van president Xi Jinping. Dat richt zich vooral op infrastructuur in arme Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen.

Wat Suriname tot nu toe heeft gekregen, is een peulenschil in vergelijking met andere landen. Voor dertien miljoen US dollar bouwden de Chinezen de Beekhuizenbrug, legden de Desir? Delano Bouterse Highway aan en het Dalianproject werd vorig jaar weer verlengd. Andere projecten, zoals de modernisering van de luchthaven Zanderij en het vorige baggerproject van de Surinamerivier, werden door de huidige regering on hold gezet of definitief gestopt.

Dit is helemaal niets vergeleken bij bijvoorbeeld het Afrikaanse Angola, waar een complete spoorlijn door de Chinezen is aangelegd. Angola kon uiteindelijk de enorme schuld aan China van twintig miljard US dollar niet terugbetalen en bereikte in september pas na jaren onderhandelen overeenstemming over schuldsanering/uitstel van betaling, die nodig was voor een IMF-steunpakket van ruim zes miljard US dollar. Critici stellen dat het gebrek aan transparantie bij de deals met China, niet veel goeds voorspelt en dat de Aziatische grootmacht daardoor langzaam aan haar invloed zal kunnen vergroten in het Afrikaanse land.

China heeft het – ogenschijnlijk – niet altijd even goed voor met de lokale bevolking, ook al spreekt Beijing dat met klem tegen. In de immense Afrikaanse eilandstaat Madagaskar werd in ruil voor Chinese steun de hele visvangst aan Chinese schepen beloofd. De lokale vissers werden daardoor massaal brodeloos. Ook in het Aziatische Sri Lanka kunnen ze over schimmige bedoelingen van China meepraten: daar kwam de door dat land gebouwde haven in Chinese handen omdat de aflossingen uitbleven.

Wisselgeld

Bij veel leiders van de landen die van China hebben geleend, zijn inmiddels naar aanleiding van Angolese, Malagassische en Sri Lankaanse deb?cles de schellen wel van de ogen gevallen en worden gefinancierde projecten aangepast of zelfs afgeblazen. Echter, voor andere landen, waaronder Suriname, is het al te laat. Santokhi kan alleen nog maar proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.

Het is de Chinezen helemaal niet om het geld te doen, dat mag duidelijk zijn. Het half miljard US dollar is voor hen ‘wisselgeld’, peanuts, dat ze moeiteloos kunnen missen. Maar het is wel een uiterst handig pressiemiddel dat China voordelen kan opleveren voor de toekomst. Welke voordelen die zijn, zal de toekomst ons mogelijk leren.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina