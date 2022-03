Zulu zingt voor alle djamanti’s

01/03/2022 18:02

PARAMARIBO –

De afgelopen periode zijn vrouwen veel in een negatief daglicht geplaatst. Volgens artiest Zulu lijkt waardering zelfs langzaamaan te verwateren. Om die reden heeft hij gemeend om vrouwen op zijn manier waardering te tonen, door een lied voor hen te maken. Vorige maand bracht hij ‘Djamanti’ uit. “Met dit nummer wil ik duidelijk maken hoeveel vrouwen betekenen voor de maatschappij, maar ook voor mij.”

Met ‘Djamanti’ wil Zulu de vrouwen eraan herinneren dat wat ze

ook meemaken of doorstaan in het leven, ze sterke wezens zijn. Deze

moeilijke tijd is daar het bewijs van. “Ik wil duidelijk maken dat

ondanks alle tegenslagen er toch mensen zijn die hun harde werk

waarderen. Dus geef niet op.” Vrouwen mogen meer gaan geloven in

zichzelf en de potentie die zij bezitten. Daartegenover mogen

anderen diezelfde vrouwen meer respect tonen en hen laten zien dat

zij gewaardeerd worden.

Hoewel Zulu niet echt bekend is in de muziekscene, timmert hij

al een tijdje aan de weg. Hij komt uit een muzikale familie, dus is

het hem met de paplepel ingegoten. Daarnaast is muziek voor hem een

passie, een uitlaatklep. “Wanneer ik het gevoel heb dat ik niet

genoeg begrepen word, schrijf ik teksten om mijn gevoelens te

uiten.” De artiest zegt zichzelf van anderen te onderscheiden door

altijd eerlijk te blijven. Dat houdt ook in dat hij alleen

realistische nummers zal maken. “Jezelf zijn is het beste wat je

kan zijn.”

Zulu heeft nog meer in petto. Welk nummer na ‘Djamanti’ zal

uitkomen, wil hij nog even voor zichzelf houden. Wel raadt hij aan

om zijn social media te volgen om op de hoogte te blijven van zijn

ontwikkelingen.

