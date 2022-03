Zulile Blinker lanceert ‘Speak Truth!’

08/03/2022 20:03

-

Van onze redactie



Foto: screenshot



PARAMARIBO –

Op Internationale dag van de vrouw heeft woordkunstenaar Zulile Blinker haar nieuwe empowerment spoken word track genaamd ‘Speak Truth!’ gelanceerd. Dit jaar wordt met het thema ‘V/M Solidariteit, de kracht voor verandering’, de man naast de vrouw in de schijnwerpers gezet.

De woordkunstenaar heeft het over de waarde van de vrouw, het

belang van jezelf zijn en ook de rol van de man daarin. De tekst is

in het Engels en Sranantongo. De videoclip geeft de kijker dit keer

de kans om het gezegde in tekst te volgen. De artieste geeft aan

dat de boodschap niet alleen op Internationale dag van de vrouw

geldt, maar voor elke dag.

“Speak Truth! is een statement, een denkwijze en een meditatie

soundtrack die een cadeau is aan de wereld”, zegt Blinker. De track

is geproduceerd door WESTLND, bekend van de hits ‘Trap Star’ van

Lil Young x Baad Jury, ‘Teng’ van Baad Jury x LilYoung & Psycho

en ‘Walking Paradise’ van Benaja.

De vieoclip is gemaakt door Creative Lobster. Blinker, WESTLND

en Creative Lobster hebben al een langdurige samenwerking die mooie

vruchten afwerpt. Blinker heeft al eerder de tracks ‘Waar ik

vandaan kom’ en ‘Kibri wi Mama Gron’ uitgebracht.

Uw browser ondersteunt helaas geen iFrames







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina