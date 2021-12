Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu (90) overleden

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Bisschop Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika, is zondag op 90-jarige leeftijd overleden. Desmond Mpilo Tutu was een blijmoedige en vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Zo schrijft de Telegraaf. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.