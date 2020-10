Zorgpersoneel wil duidelijkheid over Covid-19-toelage

Er is ruis over een door de regering toegezegde Covid-19-toelage, zowel als het gaat over de uitbetaling als over de hoogte. Het personeel van onder meer de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) wil hierover opheldering, bleek vrijdag tijdens een persconferentie.