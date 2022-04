21/04/2022 00:00

De kippenkwekerij van Lloyd Eersteling in Brokopondo Centrum is ook ondergelopen.



PARAMARIBO –

“De schuldige zal de geleden schade moeten vergoeden.” Dat is het ferme standpunt van kapitein Henry Kaffe van Nieuw Lombe nu zijn dorp is ondergelopen. Voor hem bestaat er geen twijfel dat de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) de boosdoener is. “Het gebied beneden de dam loopt onder, doordat SPCS niets heeft gedaan om het hoge water in het stuwmeer te voorkomen.”

Dat wordt categorisch tegengesproken door SPCS-directeur Eddy

Frankel. “De hoge waterstand is echt niet aan ons te wijten.” Hij

bestrijdt bovendien dat de norm is overschreden. “Het stuwmeer

heeft een werkmaximum van 264 voet en daarmee wordt wel degelijk

rekening gehouden”, aldus de directeur.

De zware regenbuien tijdens de droge tijd zijn volgens hem debet

aan de watervloed. “Zonder dam zou het water net zo hoog staan”,

stelt hij. Kaffe zegt dat de traditionele gezagdragers van

Brokopondo zullen eisen dat er een onderzoek komt om vast te

stellen hoe het water zo extreem hoog is komen te staan. “De

schuldige zal de geleden schade moeten vergoeden.”

Nieuw Lombe

Kaffe grijpt terug naar het verleden om zijn misnoegen over de

huidige situatie kracht bij te zetten. “Onze ouders verhuisden 55

jaar geleden van Lombe naar Nieuw Lombe, zodat de Afobakastuwdam

kon worden gebouwd. Nu dreigt Nieuw Lombe onder water te lopen.

Vele woningen staan reeds blank.”

Cindy Mama Sistina van Nieuw Lombe woont niet ver van de rivier.

“Alle woningen van mijn familieleden zijn ondergelopen, onze

spullen moesten wij veilig opbergen”, schetst zij de situatie. Er

is volgens haar hulp nodig voor mensen die niet zo mobiel zijn. Ze

verwijst naar haar zus die in een rolstoel zit en zich moeilijk kan

verplaatsen.

Klaaskreek

Ook het transmigratiedorp Klaaskreek lijdt onder de

wareroverlast. De bron, waaruit het drinkwater wordt gehaald, is

ondergelopen. Kapitein Zwingly Strijder (72) zegt niet eerder

zoiets te hebben meegemaakt. Hij woont al zestig jaar te

Klaaskreek.

De mensen beklagen zich erover dat van de overheid alle

ondersteuning uitgebleven en dat ook het districtsommissariaat en

het Nationaal Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) het

hebben het laten afweten. Woensdagmiddag maakte de

Communicatiedienst Suriname bekend dat het NCCR dezelfde dag zou

beginnen met het verstrekken van hulpgoederen.

Geen inkomen

Kaffe betreurt het dat het commissariaat geen middelen heeft om

iets te doen tegen de wateroverlast. Zondag heeft hij met vier

kapiteins zowel Nieuw Lombe als Klaaskreek bezocht. “De situatie is

heel erg, heel veel plaatsen staan reeds onder water”, deelt hij

zijn ervaring.

Ook de school van Balingsula en tal van woningen in de dorpen

Asigron, Tapoeripa en zelfs Brokopondo Centrum zijn getroffen door

de wateroverlast. In de hoofdplaats van het district is de

kippenkwekerij van Lloyd Eersteling ondergelopen. “Ik heb geluk dat

ik alle kippen al had geplukt, maar nu kan ik geen nieuwe kippen

kweken”, jammert Eersteling. “Ik zit nu zonder inkomen.”







