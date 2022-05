‘Zij zitten in airconditioned kantoor, wij ontberen elementaire voorzieningen’

04/05/2022 06:00

Samuel Wens





BOVEN-SURINAME –

“Nooit heb ik een vakbondsleider voor vakbondszaken in het achterland aangetroffen. Wij leraren werkzaam in het binnenland moeten voor onszelf opkomen.” Gedreven door deze ‘achterstandspositie’ en miskenning is, na juridisch advies te hebben ingewonnen, alvast het Platform van Schoolleiders Binnenland (PSB) in het leven geroepen om de belangen te behartigen van de leerkrachten in het achterland.

Ondanks de kritiek op de bestaande vakbonden maakt schoolhoofd

Leandro Simson, voorzitter van het Platform van Schoolleiders

Binnenland, tegenover de Ware Tijd duidelijk dat “verdere

versnippering van onderwijsvakbonden” niet de bedoeling is. “Maar

als ze niets doen, zit er niets anders op dan de geadviseerde

stichting op te richten; een stichting die opkomt voor

onderwijsgevenden in het binnenland.” Volgens hem is 35 procent van

de leerkrachten in het binnenland lid van een

onderwijsvakbond.

Simson meent dat vakbondsleiders niet doordrongen zijn van de

woon- en leefsituatie van de leraren in het binnenland. Ze zijn

daarom niet in staat voor hen op te komen. “Ze zitten in hun

airconditioned kantoren in Paramaribo, van alle luxe voorzien en

zullen niet begrijpen dat wij de meest elementaire voorzieningen

ontberen.”

De PSB-voorzitter zegt dat contractueel de werkgever (de

regering, … red.) de leraren tekortdoet. Hij stelt dat in het

contract staat dat de leerkrachten moeten worden ondergebracht in

een huis, maar zij krijgen vaak een hut toegewezen. In sommige

gebieden ontbreekt het zelfs aan sanitaire voorzieningen. “De

leerkrachten moeten zich wassen en hun behoeften in de rivier

doen”, schetst hij de situatie.

Een ander euvel is dat er geen technische dienst van het

ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in het achterland

beschikbaar is. Daardoor moeten volgens hem voor alle kleine dingen

technici uit de stad komen. Meriam Poeketi, schoolleider van de

Openbare School Nieuw Aurora 2, onderschrijft wat de voorzitter

zegt en staat stil bij de miskenning. “Toelagen en premies waarop

leerkrachten in het binnenland aanspraak maken, worden niet

regelmatig betaald en ook de huisvestingsproblemen krijgen niet de

aandacht van de vakbonden.”

