De politie van Nickerie heeft zestien mannen opgesloten, omdat wordt vermoed dat zij de leiders zijn van de actie waarbij ruim één maand geleden honderden Cubanen postvatten bij grenspost South Drain in Nickerie om de oversteek te maken naar Guyana. Hun inverzekeringstelling is zowel door Ana Ferrier van de organisatie Sunoticia als kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) bevestigd in gesprek met de Ware Tijd.

Brazilian President Jair Bolsonaro on Wednesday reiterated baseless allegations of U.S. election fraud and continued to back President Donald Trump, as the American leader’s supporters invaded the U.S. Capitol building.