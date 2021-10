Zami Paramaribo: ‘Mannelijk leiderschap werkt niet meer’

07/10/2021 18:22



Euritha Tjan A Way

Carla Boetius (l) en Vanessa Limon (r) tijdens de workshop Lunch en Learn.

Foto: Collectie Zami Paramaribo



PARAMARIBO –

Hoe positioneer je je als vrouw in een wereld waar mannenleiderschap nu nog de norm is? En hoe werk je vanuit je eigen kracht en authenticiteit aan jouw manier van leiding geven. Met de workshops ‘Lunch en Learn’ stelt Zami Paramaribo Surinaamse vrouwen in de gelegenheid de kennis op te doen om zelf antwoord te geven op deze vragen.

Vanessa Limon die voorzitter is van Zami Paramaribo zegt terug

te zien op twee hele educatieve en bijzondere edities van Lunch en

Learn. “Het is een westers model om een workshop te geven in een

ontspannen sfeer. Daarbij leren vrouwen van elkaar en er is een

expert die vanuit de eigen ervaring vertelt hoe zij haar eigen

leiderschap vorm heeft gegeven. Eind augustus was het Marian Spier,

en eind september was dat Carla Boetius met haar 35 jaar

media-ervaring”, zegt Limon.

Zami Paramaribo is een zusterafdeling van Zami Nederland. De

organisatie richt zich in Nederland op de bijdrage van

migrantenvrouwen op allerlei gebied, maar in Suriname richt de

organisatie zich meer op het geven van vrouwen een platform om hen

in staat te stellen hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. In

Nederland bestaat de organisatie al dertig jaar en in Suriname al

vijf jaar.

“We zien trouwens ook dat mannen leiderschap niet meer werkt. De

elementen zoals samenwerken, mensen betrekken en werken aan een

horizontale organisatiestructuur zijn aan de orde nu en die zijn

elementen van vrouwelijk leiderschap. Mannen zijn meer van het doen

op hun manier en vrouwen werken meer samen”, zegt Limon.

Ze legt uit dat haar organisatie binnen bedrijven ook ziet dat

managers samenwerken op topniveau maar dat er onderling tussen de

medewerkers vrijwel geen samenwerking is. Alles moet van boven af

komen. “Wil je je mensen ook zonder geld die extra mile voor je

laten gaan, dan moet je ze betrekken bij het wel en wee van het

bedrijf, dan doe je het pas samen.”

Volgens Limon die leeft volgens de principes van sisterhood en

zich daardoor vrijwillig verbindt aan het verbeteren van de positie

van de vrouw, kunnen vrouwen ook leren van mannen. “Maar je hoeft

niet als de man te worden om van hem te leren. Bij de Lunch en

Learn bijvoorbeeld vraagt elke vrouw, hoe laat loopt het af. Ze

willen natuurlijk naar huis en gezin. Mannen gaan aan de bar altijd

nog even netwerken en dan praten ze over hun prestatie en wat ze

dagelijks doen. Dat doen we na de workshop ook. Maar dan doen we

het samen met elkaar. We praten over wat wij doen in het dagelijks

leven en gaan netwerken. Vrouwen netwerken te weinig, terwijl

mannen daar geen moeite mee hebben.”









