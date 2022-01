YouTube leidraad bij opzetten hydroponics – DWTonline.com

23/01/2022 12:06 – Valerie Fris

Mitchell del Prado met sla geoogst door middel van het hydroponics systeem. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Steeds meer mensen leggen een moestuin aan om basisgroenten te telen. Los van het feit dat er daardoor minder wordt uitgegeven, zijn ze ervan verzekerd dat de groente op hun bord gezond is. Het hydroponics systeem, dat niet seizoengebonden of klimaatgevoelig is, wint in Suriname ook steeds meer aan terrein. Het echtpaar Mitchell en Deborah del Prado plukt er inmiddels de vruchten van.

Mitchell del Prado zegt dat het hydroponics systeem niet speciaal hoeft worden aangeleerd via dure, in euro’s aangeboden ‘lessen’. Voor hem was YouTube de leidraad. Drie jaar geleden raakte hij ge?nteresseerd toen hij in een filmpje op dit socialemediakanaal zag dat het mogelijk is om niet in de aarde maar in water op een tafel te planten. Samen met zijn vrouw Deborah sloeg hij aan het experimenteren.

Na een tweedaagse training begon hij, wederom met hulp van YouTube, de benodigde tafel te maken op het erf waar hij woont in district Commewijne. Hij erkent dat het niet direct een succes was. Del Prado bekeek daarom de filmpjes opnieuw en zocht contact met mensen die al langer in Suriname met dit systeem werken. Door vragen te stellen kon hij de zelfgemaakte tafels steeds beter opzetten.

Maar dat was pas de eerste stap. Het ‘echte werk’ zou daarna starten. “Het proces voor het planten begint bij het zaaien. Je koopt dan zaaimatjes oftewel oases en wanneer je plantjes opkomen gaan ze in een nursery om daar gewend te raken aan de voedingsstoffen zoals hydro korrels.”

Hij neemt slablad als voorbeeld. “Wanneer ze wat groter zijn geworden gaan ze in en grotere buis. Het volledige proces tot aan het oogsten van sla duurt ongeveer zes weken. Elk gewas heeft natuurlijk zijn eigen tijd.”

Investering

Del Prado begon eerst met soepgroenten en heeft nu uitgebreid met sla. Hoe meer tafels hij kan opzetten, hoe meer gewassen hij kan planten. “Het is een dure investering, maar je werkt minder hard”, valt echtgenote Deborah hem bij. Ze legt uit dat er bij het hydroponic systeem geen grond hoeft te worden opengekapt en omgespit.

“Wij bespuiten onze plantjes ook niet met pesticiden. Sommige mensen gebruiken hier veel van – soms dagelijks – om de plantjes ‘gezond’ te laten groeien en dat maakt ons als mens ziek.” Omdat haar familie op een gezondere levensstijl is overgestapt, kweekt ze het liefst onbespoten gewassen. Met een goed gesloten kas, heb je ook minder last van insecten en vlinders.

Deborah vertelt dat de investering om een eigen hydroponic systeem op te zetten voor de ‘kleine’ man mogelijk is, indien het om eigen gebruik gaat. Haar partner schat dat men met SRD 5.000 zou kunnen beginnen. Echter, in vergelijking met drie jaar geleden toen het stel met het systeem begon, zijn de prijzen van materiaal sterk verveelvoudigd. “Maar het is wel een duurzame investering. Hoe meer tafels en kassen men kan opzetten, hoe meer men kan planten en zelfs verkopen.”

Hun eerste oogst ging naar familie en vrienden gegeven en die waren enthousiast. “Sinds wij begonnen hebben we ongeveer SRD 20.000 uitgegeven, maar dat bedrag verdien ik terug omdat ik al vaste afnemers heb. Supermarkten en restaurants nemen wekelijks onze gewassen af. Dat is ook de reden dat wij denken aan uitbreiding dit jaar”, aldus een enthousiaste Mitchell del Prado.

