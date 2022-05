Youth Odesur: Zwemster Djoparto besmet met Covid-19

02/05/2022 19:19

De coaches en sporters die maandag aan hun terugreis naar Suriname zijn begonnen met twee vrijwilligers (blauw shirt).

PARAMARIBO –

Kaelyn Djoparto is maandag niet met de rest van de delegatie teruggereisd naar Suriname. De zwemster is namelijk positief getest op Covid-19. De tiener participeerde in de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario, Argentinie.

Delegatieleider Desire Eendragt houdt de meegereisde

sportjournalist Rakesh Parag voor dat de sporters en drie coaches

die maandag aan hun terugreis naar Suriname beginnen zondagavond

werden onderworpen aan een Covid-19-test. Maandag werd bekend dat

Djoparto besmet was. Ook een tweede test later die dag leverde een

positief resultaat op.

Hij geeft aan dat de zwemster geen symptomen heeft. Echter, ze

kan door de positieve test niet terugkeren. De vier basketballers,

twee beachvolleyballers en zwemmer Ezra Rodriguez zijn samen met de

coaches Henk Macnack, Cheryl Brunings en Fabianne Nabibaks wel

vertrokken uit Rosario. Ze reizen met de bus naar hoofdstad Buenos

Aires, waarna ze vliegen naar Miami. Op 4 mei moeten ze terug zijn

in Suriname.

Los van het wijzigen van Djoparto’s terugvluchten, zijn er

volgens Eendragt een heleboel zaken waarmee rekening moet worden

gehouden, met name het verblijf in Rosario en het latere vertrek.

Met de hotelmanager is afgesproken dat de zwemster normaal in het

hotel blijft. Echter, ze mag haar kamer niet uit.

Het hotel zorgt ervoor dat ze haar eten op de kamer krijgt. De

delegatieleider geeft aan dat wat er ook gebeurt, hij geen enkel

sporter of trainer achterlaat in Argentinie. “Ik vertrek als

laatste uit het land.” De derde editie van de Zuid-Amerikaanse

Jeugdspelen eindigen op 8 mei.

Eendragt vertelt aan Parag dat volgens de regels van het land

een persoon die besmet is veertien dagen in quarantaine moet

blijven. Het Surinaams Olympisch Comite (SOC) gaat in elk geval

Djoparto na drie of vier dagen weer laten testen. “Als het negatief

uitvalt dan weten wij hoe wij hiermee om moeten gaan.”

De delegatieleider onthult dat van de tweede groep deelnemers

(atletiek en badminton) en coaches die vanuit Suriname afreist

badmintonspeler Al-Hassan Somedjo ook besmet is geraakt met het

coronavirus. Hij zal daardoor niet meer afreizen. De organisatie in

Rosario is al ingelicht daarover, zegt Eendragt. De atleet Jeffelou

Koorndijk en badmintonspelers Miracle Abdillah en Rivano Bisphan

zijn maandag samen met de coaches Milton Clark en Gilmar Jones

normaal uit Suriname vertrokken.







