Youth Odesur: Suriname als geheel terug

Rivano Bisphan (l) en Miracle Abdillah (r) haalden, onder leiding van coach Gilmar Jones (m), brons binnen voor Suriname.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

De sportdelegatie van Suriname die heeft geparticipeerd in de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario vertrekt maandag uit Argentinie en moet, als alles goed verloopt, woensdagochtend terugzijn in Paramaribo. Delegatieleider Desire Eendragt zegt dat zondagmiddag iedereen negatief testte op Covid-19.

Dat wil zeggen dat ook zwemster Kaelyn Djoparto, die op 1 mei

positief bleek en daardoor niet meer kon afreizen, op de vlucht

zit. “Ik had eerder al gezegd dat ik als laatste vertrek. Ik laat

niemand achter”, aldus Eendragt tegenover sportjournalist Rakesh

Parag, die dagelijks voor de verslaggeving zorgde vanuit

Rosario.

De derde editie van de jeugdspelen werd zondag formeel

afgesloten. De badmintonspelers Miracle Abdillah en Rivano Bisphan

kregen de bronzen medaille, die ze zaterdag behaalden in het

gemengddubbelspel. Eendragt praat over een geslaagd evenement,

hoewel er aan het begin kinderziektes waren. Echter, deze zijn

opgepakt door de organisatie.

Abdillah en Bisphan, beiden heel blij met hun medaille, werden

spontaan toegezongen door de sporters van Chili, met wie Suriname

een hotel deelde. Door hun brons staat Suriname nu op negen

medailles in dit toernooi: een zilver en acht brons. Bij de eerste

editie (Lima, Peru) behaalde het land een zilver en drie brons en

vier jaar later in Santiago, Chili vier brons.

Het erepodium van het onderdeel gemengddubbel, inclusief de

Surinamers Miracle Abdillah en Rivano Bisphan (groen jacket). Peru

pakte goud en zilver, het brons was voor Suriname en

Chili.







