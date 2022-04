Youth Odesur-sporters na marathonreis in Rosario

26/04/2022 15:54

De Surinaamse sporters en hun coaches op de luchthaven van Buenos Aires.

Foto: Rakesh Parag



ROSARIO –

De eerste groep sporters en hun trainers zijn dinsdagochtend in Rosario, Argentinie, gearriveerd voor deelname aan de derde Zuid-Amerikaanse jeugdspelen (28 april-8 mei). Het werd een vermoeiende trip voor de Surinaamse delegatie, die haast dertig uur onderweg was.

Delegatieleider Desire Eendracht, die vrijdag al was afgereisd,

ving hen bij aankomst rond half twee in de ochtend op en lichtte

hen in over het verblijf en de organisatie.

Tegen de meegereisde sportjournalist Rakesh Parag zegt Eendracht

dat de sporters dinsdag al de trainingslocaties kunnen bezoeken om

te trainen. “Maar dat ligt aan de coaches hoe die het willen

oppakken. Het is best mogelijk dat ze willen uitrusten wegens de

duur van de reis, want die gaat niet in jouw koude kleren

zitten.”

Vanuit Paramaribo werd maandagochtend gevlogen naar Miami en

vervolgens Buenos Aires, voordat vanuit de Argentijnse hoofdstad in

een bus werd gereden naar Rosario.

De technical meetings zijn woensdag, waarna donderdag de

openingsceremonie plaatsvindt. Na overleg met de coaches zal

dinsdagavond worden bepaald wie de Surinaamse vlag zal dragen

tijdens de opening. Suriname doet mee op de onderdelen atletiek,

badminton, basketbal (3×3), beachvolleybal en zwemmen.

Meson Anakaba en Jonovan Wijngaarde (beachvolleybal), Kaelyn

Djoparto en Ezra Rodriguez (zwemmen), Ariqiero Tonch, Chesron

Patrick, Joshua Soesman en Sven Tojo (basketbal) zitten in de

eerste groep met hun coaches Cheryl Brunings, Fabianne Nabibaks en

Henk Macnack.

De tweede groep van Suriname reist op 2 mei af en bestaat uit de

atleet Jeffelou Koorndijk en de badmintonspelers Miracle Abdillah,

Rivano Bisphan en Al-Hassan Somedjo. Milton Clark en Gilmar Jones

zijn de coaches.







