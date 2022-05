Youth Odesur: Rodriguez zwemt personal best

01/05/2022 13:58

Het is Ezra Rodriguez (r) eindelijk gelukt zijn persoonlijk record te verscherpen.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Een dag nadat hij besloot de 100 meter vlinderslag niet te zwemmen omdat hij de temperatuur te laag vond, is het Ezra Rodriguez gelukt zijn personal best te verscherpen op de 50 meter vrije slag. In Estadio Newell’s Old Boys Piletas klokte hij zondag tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen 26,28 seconden. Zijn vorig persoonlijk record was 26,45.

In serie twee eindigde Rodriguez als achtste en werd hij overall

laatste in het deelnemersveld van 24 zwemmers. Hij was de enige die

boven de 26 seconden zwom. “Ik vond dat ik sneller kon gaan, maar

het ging gewoon niet”, reageerde hij tegenover de meegereisde

sportjournalist Rakesh Parag. Toch is hij niet helemaal ontevreden.

“Ondanks het weer heb ik mijn beste tijd verbeterd.”

De vijftienjarige deelde mee dat zijn doel blijft om onder de 25

seconden te gaan op de 50 vrij. “Ik moet gewoon blijven trainen,

dan haal ik het wel.” Rodriguez zei tot slot best wel tevreden te

zijn met zijn optreden op de laatste zwemdag, maar gaf direct toe

dat het op de andere dagen niet is gegaan hoe het moest.

Trots

Na het debacle van zaterdag, waarbij ze niet bleek te zijn

ingeschreven, stond Kaelyn Djoparto zondag weer op het startblok.

In de eerste serie van de 50 vrij eindigde ze op de zevende plaats

in 30,39 seconden. Onder de 21 zwemmers werd ze negentiende

overall. “Ik ben wel trots op mijn resultaten, ondanks dat ik twee

dagen niet heb kunnen zwemmen”, zei ze tegen Parag.

Kaelyn Djoparto kon zondag wel normaal uitkomen tijdens de

Jeugdspelen.

De zestienjarige zwemmer gaf mee dat ze juist motivatie heeft

geput uit de administratieve blunder van zaterdag. Djoparto

probeerde er iets beter van te maken op de laatste zwemdag. “Ik ben

wel achteruitgegaan. Mijn inschrijftijd was 30,33, maar ik ben wel

trots.”

Atletiek en badminton

Zondag is de laatste speeldag van de onderdelen beachvolleybal

en 3×3 basketbal, waarop Suriname ook uitkwam. Het tweede deel van

de sporters – de atleet Jeffelou Koorndijk en de badmintonspelers

Miracle Abdillah, Rivano Bisphan en Al-Hassan Somedjo – reizen

maandag af naar Argentinie. Milton Clark (atletiek) en Gilmar Jones

(badminton) zijn de coaches.

Met beide takken van sport wordt op 5 mei een aanvang gemaakt.

Koorndijk loopt twee dagen daarna de 800 meter in Estadio Municipal

Jorge Newbery. Bij badminton wordt in Estadio Newell’s Old Boys

direct gestart met de onderdelen enkel- en dubbelspel. Bisphan en

Somedjo komt uit in het jongensenkel- en jongensdubbelspel en

Abdillah in het meisjesenkelspel.







