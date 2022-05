Youth Odesur: Koorndijk wil onder twee minuten lopen

04/05/2022 17:24

Jeffelou heeft dinsdag en woensdag kunnen trainen en had moeite met de lage temperatuur.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

“Ik wil een beste tijd neerzetten. Mijn doel is om onder de twee minuut te lopen”, onthult een optimistische Jeffelou Koorndijk. De Surinaamse atleet loopt zaterdag de 800 meter in Estadio Municipal Jorge Newbery tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario, Argentinie.

Koorndijk’s beste tijd is 2:07. Hij acht het niet onmogelijk om

zaterdag minimaal zeven seconden sneller te gaan. “Ik heb me goed

voorbereid, ik heb getraind om aan de wedstrijd mee te doen in

Argentinie”, houdt hij de meegereisde sportjournalist Rakesh Parag

voor.

De atleet ontkent niet dat de lage temperatuur hem parten

speelt. “Ook waait de wind hard hier, maar ik denk dat ik het ga

halen, ondanks het klimaat.” Coach Milton Clark beaamt dat het koud

is in Rosario, zelfs in de middag. “In Suriname is de zon fel en is

het heet, maar hier niet. Jeffelou heeft moeite met zijn

ademhaling, maar ik probeer dat te minimaliseren.”

Zijn grootste zorg is momenteel het eetgedrag van zijn atleet,

die het eten niet lust. “Hij eet heel slecht, merendeels brood. Ik

heb een probleem daarmee.” Clark wil ook heel graag dat zijn atleet

onder de twee minuten loopt. “Ik ga heel tevreden zijn als hij dat

doet. Echter, zal het klimaat van zaterdag een belangrijke rol

spelen.” In elk geval lag Koorndijk dinsdag en woensdag tijdens de

training boven zijn personal best van 2:07. “Hij liep

2:15. Laten wij kijken wat het zaterdag wordt”, aldus de coach.

Ongunstige loting badminton

Rivano Bisphan en Miracle Abdillah hebben het niet getroffen bij

de loting. In het enkelspel komen beide Surinamers uit tegen de

topgeplaatste Peruviaanse badmintonspelers Andriano Viale (jongens)

en Rafaela Munar (meisjes). De wedstrijden gaan donderdag van start

in de sporthal van Estadio Newell’s Old Boys. “In het enkelspel

gaan we het moeilijk hebben”, geeft coach Gilmar Jones toe aan

sportjournalist Parag.

Miracle Abdillah speelt in de tweede ronde tegen de

topgeplaatste Rafaela Munar van Peru.

Hij herhaalt dat hij zijn hoop vestigt op het gemengddubbel,

waar Ailen Oliva en Ramon Alberiino uit Argentinie de tegenstanders

zijn. “We spelen wel tegen de nummer drie, maar ik heb alle hoop op

een podiumplaats. Op dit onderdeel is de weg naar de halve finale

ook korter. Als wij twee wedstrijden winnen, staan wij al in de

halve finale”, legt hij uit.

Hoewel hij grotere kansen ziet in het gemengddubbel,

onderstreept Jones dat dat niet wil zeggen dat zijn pupillen niet

alles moeten geven in het enkelspel. “Wij kennen de sterkte van de

Peruvianen niet, maar ook zij kennen onze sterkte niet.” Suriname

heeft in alle drie klassen een bye in de eerste ronde.

Jones tilt niet zo zwaar aan de hogere ranking, omdat die het

logische gevolg is van het aantal wedstrijden. “Deze

badmintonspelers spelen veel wedstrijden en krijgen hierdoor ook

meer punten, waardoor ze zo hoog staan genoteerd. De Surinaamse

badmintonspeler speelt in vergelijking niet zoveel, waardoor wij

ook niet zo hoog staan op de ranglijst.”







