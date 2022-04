Youth Odesur: ‘Ik had beter verwacht’

28/04/2022 14:02

Kaelyn Djoparto was niet tevreden over haar debuut.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Kaelyn Djoparto laat er geen twijfel over bestaan dat ze teleurgesteld is na haar vuurdoop op de Zuid-Amerikaanse Spelen in Rosario, Argentinie. De zestienjarige Surinaamse zwemster eindigde donderdag als laatste op de 100 meter schoolslag en verzuimde haar personal best te verbeteren. “Ik had beter verwacht”, reageerde ze na haar race tegenover de meegereisde sportjournalist Rakesh Parag.

Djoparto zegt dat een slechte start haar parten heeft gespeeld.

Ze tikte uiteindelijk aan in 1:32,30 en werd achttiende overall.

Haar persoonlijk record staat op 1:28,06, maar de zwemster zegt dat

die tijd dateert van voor Covid-19. De achttienjarige Colombiaanse

Estefa Gomez was het snelst (1:12,78), terwijl Emily Santos van

Panama (1:13,31) tweede werd. Djoparto, die zegt een goede

voorbereiding achter de rug te hebben, moet nog uitkomen op de 50

meter vrije- en schoolslag.

Ezra Rodriguez werd op de openingsdag van de Youth Odesur 24ste

in het deelnemersveld van 25 man op de 100 meter vrije slag. Met

zijn tijd – 1:00,18 – miste hij nog net zijn personal best van

1:00,14. De Venezolaan Emil Perez noteerde de beste tijd: 51,36. De

Colombiaan Restrepo Arteaga had de tweede tijd: 52,13.

In tegenstelling tot Djoparto vond de vijftienjarige Rodriguez

zijn voorbereiding niet best. “Ik had een betere tijd kunnen

neerzetten, maar ik was vermoeid na Carifta.” Tijdens dat regionale

toernooi had hij zijn ‘pb’ gezwommen. “Ik heb na Carifta niet

kunnen trainen, omdat er niet voldoende tijd meer was. De maand

training was niet genoeg, maar ik moest roeien met de riemen die ik

had.” Rodriguez hoopt op de 50 meter vlinder- en vrije slag zijn

persoonlijk record aan te scherpen.

De derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen zijn donderdag officieel

van start gegaan. Simultaan met de openingsceremonie werd direct

gestart met onder meer zwemmen en beachvolleybal. Meson Anakaba en

Jonovan Wijngaarde van Suriname moesten hun meerdere erkennen in de

Chilenen Maximiliano Cordova de Halleux en Martin Etcheberry Rubio:

11-21, 7-21. Hun tweede partij spelen de beachvolleyballers

donderdagmiddag tegen Eric Rayner Claros Ampuero en Danilo Gascon

Aramayo van Bolivia.







