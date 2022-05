Youth Odesur: Brons voor badmintonspelers Abdillah en Bisphan

07/05/2022 21:33

Van onze redactie

Miracle Abdillah en Rivano Bisphan hebben geen potten kunnen breken tegen Munar en Viale van Peru maar keren wel terug met de bronzen medaille.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Suriname sluit dankzij Miracle Abdillah en Rivano Bisphan de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen met een medaille af. De badmintonners behaalden zaterdag in Rosario de bronzen plak, nadat ze in de halve finales verloren van Adriano Viale/Rafaela Munar (Peru): 6-21, 7-21.

“Om eerlijk te zijn ben ik supertevreden. Het is na jaren dat

badmintonspelers weer een medaille terugbrengen”, zei bondscoach

Gilmar Jones. “Toen ik het aanhaalde, in Suriname al, dat we gaan

voor een podiumplaats hadden mensen waarschijnlijk het gevoel dat

ik iets zei omdat ik iets moest zeggen. Maar ik ken de kwaliteit

van mijn spelers.”

Ook zijn voorspelling dat Suriname geen vuist zou maken kwam

uit. “Maar in het dubbel en de mix wist ik dat we wel een

podiumplaats konden behalen. Daarom vind ik het jammer dat

Al-Hassan er niet bij is, omdat een medaille aan onze neus is

voorbijgegaan.” Somedjo werd voor vertrek positief getest op

Covid-19 en kon niet afreizen.

Nerveus

Jones vindt dat Abdillah en Bisphan zaterdag zenuwachtig zijn

gestart. “Dat kon je zien aan de servicefouten. Vandaag alleen

hebben we meer gemaakt dan in de twee voorgaande wedstrijden.” Ook

merkte hij dat zijn spelers in bepaalde gevallen aan elkaar

twijfelden. “Dat heeft ook ervoor gezorgd dat ze onnodige fouten

hebben gemaakt.”

Miracle Abdillah en Rivano Bisphan hebben de sterke

Peruvianen Rafaela Munar en Adriano Viale zowel in het enkel- als

gemengddubbelspel ontmoet.

Voor Abdillah en Bisphan was het zaterdag de tweede keer dat ze

tegenover de Peruvianen stonden. In het enkelspel bleken Viale en

Munar een maatje te groot en overklasten ze Bisphan (21-10, 21-5)

en Abdillah (21-1, 21-3). De strijd om de gouden plak wordt een

Peruviaans onderonsje: Viale/Munar vs Sharum Durand/Fernanda

Munar.

Peru kan zondag, de slotdag van de spelen, een clean-sweep

behalen: bij de jongens spelen Viale en Durand om het goud, daarna

spelen ze samen in de dubbelfinale. Bij de meisjes speelt Fernanda

Munar de enkelfinale tegen de Braziliaanse Juliana Viana Vieira,

die van Rafaela Munar won. De zusters Munar staan ook in de

meisjesdubbelfinale.

Terugblikkend op de competitie zegt Jones dat het niveauverschil

duidelijk zichtbaar was. Met Peru en Brazilie is de gap “enorm”,

zowel bij de senioren als junioren. “Het krachtverschil is heel

groot. Het zal ons een paar jaar kosten willen we het niveau van ze

dicht bij naderen”, oordeelt de bondscoach.







