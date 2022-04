Youth Odesur: blessure beachvolleyballer Anakaba domper

28/04/2022 22:10

-

Van onze redactie

De beachvolleyballers Meson Anakaba (2) en Jonovan Wijngaarde (1) verloren hun beide poulewedstrijden.

Foto: Rakesh Parag



ROSARIO –

De blessure van Meson Anakaba heeft een domper gelegd op het optreden van de beachvolleybalselectie van Suriname tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario. Coach Cheryl Brunings tast nog in het duister over de ernst van de kwetsuur. “Wij gaan vanavond kijken hoe hij zich voelt en zullen pas morgen een besluit nemen of hij gaat spelen of niet”, zei ze tegen de meegereisde sportjournalist Rakesh Parag.

Het Surinaamse duo moet vrijdag om de negende tot en met

twaalfde plek in de eindrangschikking uitkomen tegen Renato Parreno

en Gabriel Rengifo van Peru, die in poule B laatste werden. Bij

winst speelt Suriname om de negende/tiende plaats, bij verlies

volgt de partij om plek elf of twaalf.

Anakaba en partner Jonovan Wijngaarde verloren donderdag hun

beide groep C-ontmoetingen. Bolivia was met 21-14, 21-11 te sterk

en Chili met 21-11, 21-7. De twee landen spelen vrijdag om de

toppositie in de poule. “Chili was gewoon te sterk”, beaamt

Brunings. De tegenstander is in dit toernooi als derde

gerangschikt, Suriname als elfde. “We hebben ook geen geweldige

start gemaakt en dat heeft zich gewreekt in de rest van de

wedstrijd. We konden niet in onze game komen.” De coach vindt dat

“niet gek”, “omdat het de eerste wedstrijd voor deze jongens op dit

niveau is”.

Suriname begon goed tegen Bolivia en kon de tegenstander tot

11-9 bijbenen. Daarna deden onnodige fouten Anakaba en Wijngaarde

de das om. “Als wij Bolivia hadden weten bij te benen, hadden we de

set en misschien zelfs de wedstrijd kunnen winnen”, gelooft

Brunings.

De terugval viel samen met het geblesseerd raken van Anakaba. In

de tweede set werd de kwetsuur erger, maar na overleg besloot hij

de partij af te maken. Wijngaarde probeerde zoveel als mogelijk op

te vangen, maar het werd hem te veel. “Ik probeerde naar het net te

gaan om zo de schoten te blokken en liet Anakaba niet zoveel

springen”, vertelt hij over de aangepaste strategie. Na de partij

werd Anakaba in de behandelkamer onderzocht.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina